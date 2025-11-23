Șeful ANAF, după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis: „Vom continua demersurile legale”

Tribunalul Sibiu a respins solicitarea ANAF de instituire a sechestrului pentru bunurile deținute de fostul președinte Klaus Iohannis, în cadrul demersurilor pentru recuperarea despăgubirilor aferente lipsei de folosință a jumătății unui imobil aflat în centrul municipiului Sibiu, casă pe care ANAF a preluat-o ca moștenire vacantă.

Şeful ANAF, Adrian Nica, a declarat sâmbătă seara la Antena 3 că instituţia va continua demersurile legale pentru recuperarea de la fostul preşedinte Klaus Iohannis a sumelor care se cuvin statului. Potrivit acestuia, ANAF procedează la fel în toate cazurile, adică solicită instituirea de măsuri asigurătorii când are de recuperat sume, nu doar în situaţia fostului preşedinte Klaus Iohannis.

„Noi nu o să facem nimic altceva decât o să aşteptăm motivarea instanţei şi apoi o să facem în continuare demersurile legale pentru a recupera sumele care se cuvin ANAF”, a subliniat Nica.

Reamintim faptul că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat joi că a înregistrat, în numele statului român, la Tribunalul Sibiu, o acţiune prin care solicită ca fostul preşedinte Klaus Iohannis să fie obligat să achite despăgubirile pentru lipsa de folosinţă a cotei de jumătate dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

Fiscul a mai cerut instanţei instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestuia şi a familiei sale, pentru a se garanta recuperarea sumelor cuvenite statului, în condiţiile în care pârâţii au refuzat să plătească de bunăvoie.

Reamintim faptul că în septembrie 2025, ANAF i-a cerut oficial lui Klaus Iohannis să predea cheile imobilului pe care fostul șef de stat l-a pierdut în instanță și să plătească banii încasați din chirie timp de 17 ani. Suma de către fostul președinte a fost evaluată la circa 4,7 milioane de lei.

ANAF preciza că imobilul deţinut, până în 2015, de fostul preşedinte Klaus Iohannisa fost preluat în baza unei moşteniri vacante „culese” de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate.

