ANM: urmează încă patru zile cu vreme deosebit de rece. Județul Alba, sub avertizări Cod Galben de ger, până luni dimineața

Meteorologii au actualizat sâmbătă dimineața prognoza de vreme foarte rece. Potrivit ANM, până miercuri, 21 ianuarie, în toată țara este în vigoare o avertizare de vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților și intensificări ale vântului.

Județul Alba se află sub avertizări Cod Galben de ger începând de sâmbătă seara până luni dimineața.

Vremea va fi deosebit de rece sâmbătă, 17 ianuarie în jumătatea estică a țării, iar de duminică, 18 ianuarie, în toate regiunile.

Noaptea și dimineața va fi ger în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade, iar în nordul și estul Moldovei și izolat în Transilvania, gerul va persista și pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -15 și -9 grade.

Până la începutul săptămânii viitoare temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40...60 km/h, amplificând senzația de frig.

Cod Galben de ger de sâmbătă seara până duminică dimineața

Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 20:00 – 18 ianuarie, ora 10:00

Fenomene vizate: ger

În Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Transilvania, Maramureș și în nordul Crișanei vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade.

Cod Galben de ger, duminică

Interval de valabilitate: 18 ianuarie, ora 10:00 – 18 ianuarie, ora 20:00

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute și ger

Gerul va persista în nordul și estul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei unde maximele vor fi în general de -12...-10 grade.

În restul Moldovei, în sudul și centrul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, Muntenia și Oltenia se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra între -9 și -5 grade.

Cod Galben de ger de duminică seara până luni dimineața

Interval de valabilitate: 18 ianuarie, ora 20:00 – 19 ianuarie, ora 10:00

Fenomene vizate: ger

Vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -10 grade.

sursa: meteoromania

