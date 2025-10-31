Connect with us

Controale ANPC la dezvoltatori imobiliari din țară. Ce suprafață ar trebui să aibă apartamentele cu 1,2 sau 3 camere

Controale ANPC la dezvoltatori imobiliari din țară: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au aplicat amenzi de peste 979.200 de lei unor operatori economici care activează în domeniul dezvoltărilor imobiliare.

Majoritatea încălcau legislația care prevede suprafețele minime. Astfel, apartamentele cu o camerătrebuie să aibă minim 37 de metri pătrați, cele cu două camere 52 de metri pătrați, iar apartamentele cu trei camere trebuie să aibă minim sub 66 de metri pătrați.

Controalele au fost efectuate de Direcția Generală Control și Supraveghere Piață – Direcția Produse și Servicii Bancare, Nebancare și Administratori Credite, prin intermediul Serviciului pentru Derularea Procedurilor privind Intermediarii de Credite, structură specializată din cadrul ANPC, au transmis reprezentanții instituției într-un comunicat, citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, ca urmare a controalelor efectuate la nivelul întregii țări, din 491 de operatori economici verificați au fost identificate abateri la 216 societăți comerciale, iar printre acestea se află:

  • nerespectarea suprafețelor utile minime prevăzute în legislație.
  • informarea incompletă sau neclară a consumatorilor la încheierea promisiunilor, respectiv a contractelor de vânzare-cumpărare, în special privind clauzele contractuale și condițiile de garanție legală, conform legislației aplicabile.

Astfel, pentru neregulile identificate, comisarii ANPC au aplicat 166 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 979.200 lei, precum și 144 de avertismente, respectiv măsuri de remediere pentru unitățile locative care nu respectă cerințele legale privind suprafețele minime utile, respectiv oprirea de la comercializare a 3.055 de unități locative neconforme.

Totodată, au fost dispuse măsuri de compensare financiară a consumatorilor pentru suprafața lipsă a locuințelor achiziționate, precum și alocarea de unități conforme cu cerințele legale.

ANPC vine și cu o serie de recomandări pentru consumatori, printre care:

  • asigurați-vă că autorizația de construire este emisă conform prevederilor legale în vigoare, pentru a evita achiziționarea unui imobil care nu a fost autorizat;
  • să existe intabularea în Cartea Funciară, eliberată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
  • existența componentelor auxiliare ale unităților locative (boxă, loc de parcare, părți comune și cote indivize);
  • penalitățile pentru întârzierea livrării imobilului;
  • clauza privind posibilitatea de renunțare la achiziție, în cazuri neimputabile cumpărătorului (ex. refuzul băncii de a acorda creditul, șomaj, pierderea eligibilității pentru credit);
  • identificarea clară a locuinței (adresă, număr, suprafață construită, număr de camere și suprafața minimă utilă conform Legii locuinței nr. 114/1996);
  • prețul total și modalitatea de plată și precizarea monedei în care se realizează plata (lei/euro/USD).

De asemenea, este nevoie ca viitorul cumpărător să beneficieze de garanțiile legale acordate de către vânzător, respectiv:

  • trei ani pentru buna execuție (de la data procesului-verbal de predare-primire);
  • zece ani pentru vicii ascunse;
  • doi ani pentru instalațiile aferente apartamentului.

Un alt aspect important se referă la specificarea termenului-limită de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare, mai ales în cazul construcțiilor aflate în execuție.

