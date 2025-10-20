Connect with us

ANPIS, campanie de control la nivel național. Se verifică eligibilitatea pentru alocațiile de plasament și indemnizații de sprijin

Publicat

acum O oră

O nouă campanie tematică de control este derulată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). În perioada octombrie 2025 – noiembrie 2025, ANPIS desfășoară o campanie tematică de control privind verificarea respectării prevederilor art. 55 alin. (2) și (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile legale menționate anterior, tinerii care își continuă studiile pot beneficia, la cerere, de protecție specială până la finalizarea acestora, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.

De asemenea, tinerii care nu își continuă studiile, care nu se pot întoarce în familie și se află în risc de excludere socială, pot solicita acordarea unei forme de protecție specială pe o perioadă de până la doi ani, în vederea sprijinirii integrării lor sociale. Acest drept încetează în situația în care tânărul refuză sau pierde, din motive imputabile lui, cel puțin de două ori, un loc de muncă ori o locuință oferită.

Campania tematică de control se desfășoară la nivel național, în baza Planului de control al Inspecției Sociale, aprobat pentru anul 2025 și are ca obiectiv principal, verificarea respectării criteriilor de eligibilitate pentru:

  • acordarea alocației de plasament;
  • acordarea indemnizației lunare de sprijin pentru tinerii care au împlinit 18 ani și beneficiază de prelungirea măsurii de protecție specială, în condițiile legii.

Activitățile de control din cadrul campaniei se vor centra pe două paliere:

  • La nivelul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC), se va verifica îndeplinirea condițiilor legale privind prelungirea măsurii de protecție specială.
  • La nivelul agențiilor teritoriale, se va urmări respectarea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea alocației de plasament și a indemnizației lunare de sprijin.

La finalul campaniei, ANPIS va elabora, pe baza rapoartelor transmise de la nivel județean, un Raport tematic național, care va include constatările, concluziile și măsurile dispuse în urma verificărilor efectuate.

Prin această acțiune, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) își reafirmă angajamentul de a asigura respectarea drepturilor copiilor și tinerilor aflați în sistemul de protecție specială, precum și utilizarea corectă și responsabilă a fondurilor publice destinate acestora.

