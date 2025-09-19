ANPIS: Peste 270.000 de români au primit tichetele de energie pentru plata facturilor din iulie și august. Cum se folosesc

Peste 270.000 de români au primit tichetele de energie pentru plata facturilor din iulie și august. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile teritoriale, a anunțat că a finalizat verificarea cererilor validate automat prin intermediul aplicației informatice EPIDS și s-au emis primele tichete de energie pentru plata facturilor aferente lunilor iulie și august 2025.

Tichetul emis confirmă faptul că solicitantul este eligibil pentru acordarea sprijinului pentru energie.

Vineri, 19 septembrie, ANPIS a efectuat plata pentru primii 274.541 beneficiari de tichet de energie, în valoare totală de 27.384.900 lei.

Astfel, începând din 23 septembrie 2025, aceștia vor putea utiliza suma pentru plata facturilor de energie electrică, aferente lunilor iulie și august.

Potrivit ANPIS, procesul de stabilire a eligibilității cererilor înregistrate aferente lunilor iulie și august 2025 este un proces în continuă desfășurare, până la data de 27 septembrie 2025, dată limită de depunere a cererilor raportate la perioada menționată anterior.

După această dată, sprijinul financiar va fi acordat începând cu luna în care este depusă cererea, până la 31 martie 2026.

Tichetul nu trebuie prezentat la achitarea facturii în oficiile poștale, nu este transmisibil și nu poate fi utilizat pentru alte locuri de consum, în afara celui pentru care a fost acordat.

Informații suplimentare și asistență, privind procesul de solicitare și utilizare a tichetului de energie, se pot obține prin Call-center ANPIS: 021.9309.

Întrebări și răspunsuri privind tichetele de energie

Cine poate beneficia de sprijinul pentru energie electrică?

Potrivit AJPIS, pot beneficia de sprijin pentru plata facturilor la energia electrică persoanele care îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate:

Persoane singure cu venit net lunar ≤ 1.940 lei;

Familii – venitul net lunar mediu pe membru ≤ 1.784 lei.

Cine nu poate beneficia de sprijinul pentru energie electrică?

Solicitanții care se află într-una dintre situațiile enumerate nu sunt eligibili pentru acordarea sprijinului de energie:

Solicitantul nu are domiciliul sau reședința în România;

Solicitantul nu are act de identitate valabil;

Beneficiază de servicii sociale în regim rezidențial (public sau privat);

Care este perioada pentru care se aplică sprijinul pentru energie?

Măsura de sprijin financiar cu o valoare de 50 de lei pe lună se aplică pentru perioada 1 iulie 2025 – 31 martie 2026.

Cum pot folosi sprijinul?

Sprijinul poate fi folosit pentru plata facturii de energie electrică care se face la oficiul poștal. Nu este necesară prezentarea tichetului de energie, ci doar a facturii.

Pentru obținerea sprijinului este obligatoriu ca solicitantul să fie titularul contractului de furnizare de energie electrică?

Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, indiferent dacă solicitantul este sau nu titular al contractului de furnizare de energie electrică.

Care sunt veniturile luate în calcul?

Se iau în calcul următoarele categorii de venituri:

Venituri realizate în luna anterioară solicitării sprijinului:pensii din sistemul public; pensii din sistemele de pensii neintegrate sistemului public (case de pensii sectoriale, ale cultelor religioase, ale avocaților și notarilor, magistraților, etc.); venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale; indemnizația socială pentru pensionari (OUG nr. 6/2009);

Venituri realizate în anul 2024: din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor,venituri din investiții, venituri din premii și jocuri de noroc,venituri din alte surse, definite conform art. 114 și 117 din Legea nr. 227/2015;

Media veniturilor din ultimele 6 luni, reprezentând salarii și asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Legea nr. 227/2015.

Cum se stabilește venitul mediu lunar pentru a deveni beneficiar de sprijin?

Se însumează toate veniturile nete realizate de membrii familiei (pensii, salarii, indemnizații, chirii, venituri din activități independente, jocuri de noroc), iar totalul se împarte la numărul membrilor de familie.

Ce venituri nu se iau în calcul?

Nu se iau în calcul alocațiile pentru copii și ajutoarele de stat cu destinație specială (ex.: burse sociale).

Unde se poate depune cererea?

Cererea se poate depune:

direct în aplicația informatică EPIDS

la primăria de domiciliu

la oficiul poștal

Trebuie depusă o cererere în fiecare lună ?

Nu. Cererea se depune o singură dată pentru întreaga perioadă iulie 2025 – martie 2026, iar sprijinul se acordă lunar, după verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare.

Când trebuie să depun cererea pentru decontarea facturilor aferente lunilor iulie 2025-august 2025?

Pentru a beneficia de sprijin pentru plata facturilor din luna iulie si luna august 2025, trebuie să depuneți cererea până la data de 27 septembrie 2025, iar dacă depuneți după aceasta dată, veți primi sprijnul începând cu luna depunerii cererii, până la 31 martie 2026.

Ce date sunt necesare pentru completarea cererii?

Pentru completarea cererii, sunt necesare următoarele date:

Numele, prenumele și CNP-ul solicitantului, respectiv ale membrilor familiei

Codul POD al locului de consum pentru care se solicită sprijinul și codul de client al contractului de energie electrică

Adresă de e-mail valabilă (dacă există) și un număr de telefon

După caz, informații privind veniturile.

Ce înseamnă cod POD și unde pot să îl regăsesc pe factură?

Codul POD reprezintă identificatorul unic al locului de consum de energie electrică. Acesta este meționat pe pagina a doua sau în anexa facturii la energie.

Ce se întâmplă în situația în care, pe factură, am mai multe locuri de consum, respectiv POD-uri?

Sprijinul financiar poate fi utilizat pentru un singur loc de consum (POD), cel declarat în cerere.

Cum pot intra în posesia tichetului electronic de energie?

Tichetul de energie se generează automat prin intermediul aplicației EPIDS, după verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare și se transmite pe adresa de email din cerere.

Dacă este precizat în cerere că dorește tichetul tipărit, acesta va fi expediat, prin Poștă, în termen de 15 zile lucrătoare de la emitere.

Pentru ce se utilizează tichetul de energie?

Tichetul confirmă faptul că, solicitantul este eligibil pentru acordarea sprijinului. Acesta nu este necesar pentru plata facturii de energie electrică la Poșta Română.

Pot da tichetul altei persoane?

R: Tichetul nu este transmisibil și nu poate fi utilizat pentru alte locuri de consum, în afara celui pentru care a fost acordat.

