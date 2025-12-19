Anul în care am crescut alături de comunitate. Star Transmission & Star Assembly - Retrospectiva Responsabilității Sociale 2025

În 2025, Star Transmission & Star Assembly au continuat să demonstreze ce înseamnă implicarea reală în comunitate. Ghidați de strategia noastră de responsabilitate socială corporativă, măsurăm performanța nu doar prin rezultatele de business, ci și prin valoarea adăugată pe care o creăm pentru oameni – prin educație, umanitate, incluziune socială, sănătate, siguranță și sprijin pentru familii.

Alături de colegii, familiile și copiii noștri, lucrăm în aceleași locuri pe care le numim acasă. Această convingere a stat la baza fiecărui proiect derulat în acest an și ne-a consolidat legătura cu comunitatea. 2025 a fost un an al învățării, al grijii și al progresului împărtășit. Mai jos sunt doar câteva dintre inițiativele care l-au definit.

Extinderea orizonturilor prin lectură

Educația rămâne în centrul misiunii noastre comunitare. În 2025, am susținut cu mândrie extinderea la nivel de județ a programului „Bookster în școala ta”, o inițiativă de bibliotecă modernă care încurajează elevii și profesorii să redescopere bucuria lecturii prin resurse fizice și digitale. În acest an, peste 38.000 de elevi și 4.000 de cadre didactice din județul Alba au avut acces la colecția extinsă de resurse educaționale Bookster. Inițiativa, pornită ca proiect pilot, a crescut într-un proiect educațional amplu, ce reflectă angajamentul nostru pe termen lung față de accesul la educație și încurajează lectura ca instrument de dezvoltare personală.

Construim viitorul prin educație timpurie

Sprijinirea familiilor și a educației timpurii a fost un alt pilon al abordării noastre CSR în 2025. În luna septembrie a avut loc ceremonia de deschidere a Grădiniței și Creșei de Stat „Blauer Stern” din Sebeș – un centru educațional sustenabil și modern, conceput pentru a stimula curiozitatea copiilor și pentru a veni în sprijinul părinților zi de zi. Cu săli de clasă, spații pentru creșă, locuri de joacă și facilități administrative, instituția oferă familiilor din zona industrială a Sebeșului și din comunitățile învecinate acces la educație timpurie de calitate.

Împreună pentru natură

Grija față de mediu a rămas o prioritate pentru noi și în acest an. În primăvară, am continuat acțiunea de împădurire începută toamna trecută în comuna Șpring, unde am plantat 5.000 de puieți din specii autohtone, potrivite zonei. Un element care a dat valoare acestui demers a fost implicarea voluntarilor din cadrul celor două companii, mulți dintre ei veniți alături de familii. Prin munca lor directă, au contribuit la refacerea zonei și la protejarea pe termen lung a fondului forestier local.

Sprijin pentru familii, șanse reale pentru copii

Alături de SOS Satele Copiilor România, am continuat în 2025 dezvoltarea Serviciului de Asistență Comunitară Alba, un program dedicat prevenirii separării copiilor de familiile lor. Prin intervenție timpurie, consiliere și servicii specializate de sprijin, programul oferă anual ajutor pentru peste 150 de copii și tineri. Rezultatele confirmă importanța acestui demers: cu sprijinul adecvat, peste 90% dintre copii pot rămâne în siguranță în mediul familial, demonstrând că o comunitate solidă se construiește pe familii sprijinite la timp.

Un angajament pentru sănătate și intervenție în situații de urgență

În 2025, colaborarea noastră cu Filiala Alba a Crucii Roșii Române a avut un impact și mai puternic. Împreună, am derulat o serie de inițiative cu rezultate concrete:

am demarat cel mai amplu program de instruire în acordarea primului ajutor desfășurat până acum în școlile din România, prin care peste 12.000 de liceeni din județul Alba dobândesc cunoștințe esențiale pentru situații de urgență;

am sprijinit construcția unui nou sediu al serviciului de ambulanță, independent energetic, destinat coordonării intervențiilor de urgență, activităților logistice și programelor de instruire medicală, care va deveni operațional în 2026;

am continuat acțiunile „Înapoi la școală” și „Zâmbete de Crăciun”, oferind rechizite și pachete de sărbători copiilor și familiilor aflate în situații dificile, cu implicarea voluntarilor din rândul colegilor.

Pe lângă proiectele cu Crucea Roșie, am contribuit la înființarea unui serviciu de ambulanță socială în Cugir. Acesta facilitează transportul, în condiții de siguranță, al copiilor și adulților vulnerabili către servicii medicale și sociale și contribuie, în același timp, la viața comunității prin sprijin acordat evenimentelor sportive și culturale locale.

Condiții mai bune pentru mame și nou-născuți

În 2025, un proiect important pentru comunitate a fost finalizarea lucrărilor de renovare și redeschiderea Secției de Maternitate a Spitalului Municipal Sebeș. Proiectul, susținut parțial de Star Assembly, a avut ca obiectiv îmbunătățirea calității serviciilor medicale și crearea unor condiții moderne și sigure pentru mame, nou-născuți și personalul medical. Investiția a inclus reorganizarea spațiilor interioare, modernizarea blocului operator și îmbunătățirea infrastructurii tehnice. Secția de Maternitate oferă acum un mediu mai sigur și mai confortabil pentru familii, într-unul dintre cele mai importante momente din viața lor. Prin acest proiect, ne-am reafirmat angajamentul față de dezvoltarea serviciilor medicale locale și bunăstarea comunității.

„Pentru Star Transmission & Star Assembly, responsabilitatea socială înseamnă, înainte de toate, oameni. În 2025, am continuat să creștem alături de comunitatea noastră. De la accesul extins la educație prin programul Bookster, la deschiderea grădiniței și creșei «Blauer Stern», de la acțiuni de împădurire și sprijin pentru familiile aflate în dificultate, până la întărirea capacității de intervenție în situații de urgență și lansarea ambulanței sociale din Cugir, alături de multe alte inițiative valoroase – toate au un scop comun: îmbunătățirea vieții în comunitățile în care activăm. Le mulțumim partenerilor și colegilor noștri pentru implicarea și dedicarea lor în construirea unei comunități mai puternice, mai sigure și mai solidare.” - Gheorghe Achim, Director General Star Transmission & Star Assembly

Privind spre viitor

Dincolo de fiecare proiect, mesajul este unul clar: grija pentru sănătatea, educația, demnitatea și siguranța comunității noastre nu este un gest punctual, ci un angajament asumat zi de zi. La finalul anului 2025, le mulțumim tuturor – angajați, parteneri și susținători – care ne-au fost alături și au contribuit la transformarea inițiativelor în rezultate durabile. Pentru Star Transmission & Star Assembly, implicarea în comunitate nu este un slogan, ci o promisiune dovedită prin fapte. Vom continua să investim în educație, sănătate, incluziune și protecția mediului, convinși că o comunitate puternică stă la baza unui viitor sustenabil pentru noi toți. Împreună, mergem mai departe, construind o comunitate mai unită, mai responsabilă și mai pregătită pentru viitor.

Despre Star Transmission & Star Assembly

Star Transmission (Cugir) și Star Assembly (Sebeș) sunt subsidiare deținute integral de Mercedes-Benz AG și fac parte din rețeaua globală de producție de sisteme de propulsie Mercedes-Benz Cars. Cu o prezență de peste 20 de ani în România, cele două companii au evoluat într-un hub regional de excelență în inginerie și producție. Star Transmission funcționează ca centru de competență pentru roți dințate și componente destinate sistemelor de propulsie, realizând piese și componente extrem de specializate pentru motoare și transmisii. Compania integrează un Centru Tehnologic de ultimă generație și mai multe hub-uri de inginerie, care susțin atât producția, cât și dezvoltarea produselor prin know– how avansat și o forță de muncă înalt calificată. Star Assembly este specializată în asamblarea mai multor tipuri de transmisii și joacă un rol-cheie în tranziția companiei către electromobilitate. Un moment important a fost atins în 2020, odată cu începerea producției de unități hibride pentru transmisia automată cu dublu ambreiaj cu 8 trepte. Prin investiții continue în inovație, digitalizare și dezvoltarea talentelor – inclusiv cea mai recentă extindere către asamblarea unităților de propulsie electrică – Star Assembly accelerează tranziția către un viitor complet electric.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News