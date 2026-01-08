Vremea de weekend în Alba, 9-11 ianuarie: trei zile de ger, continuă ninsorile. Prognoza meteo pe zile în localități din județ

Vremea de weekend în Alba, 9-11 ianuarie: temperaturile scad drastic în următoarele zile. Va fi foarte frig, minimele vor ajunge până la -15 grade Celsius. Temperaturile maxime vor fi preponderent negative.

Sunt anunțate și ninsori, ce se extind din zona montană spre majoritatea localităților, sâmbătă și duminică.

La munte este posibil să fie și perioade cu lapoviță și ploaie înghețată.

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 9 ianuarie

Alba Iulia: minime de -8 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de -8 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; soare cu nori

Șugag: minime de -5 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; predominant noros

Oaşa: minime de -8 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; fulguială

Aiud: minime de -10 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; soare cu nori

Blaj: minime de -10 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; soare cu nori

Ocna Mureş: minime de -11 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de -6 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; fulguială

Abrud: minime de -8 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; ninsoare sporadică

Câmpeni: minime de -8 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; ninsoare sporadică

Arieşeni: minime de -8 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; ninsoare sporadică

Cugir: minime de -8 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; soare cu nori

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 10 ianuarie

Alba Iulia: minime de -9 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; ninsoare sporadică

Sebeș: minime de -7 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare sporadică

Șugag: minime de -7 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsoare/lapoviță/ploaie înghețată

Oaşa: minime de -11 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare/fulguieli

Aiud: minime de -9 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare sporadică

Blaj: minime de -9 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare sporadică

Ocna Mureş: minime de -11 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; ninsoare

Zlatna: minime de -4 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare/lapoviță/ploaie înghețată

Abrud: minime de -10 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare/fulguieli

Câmpeni: minime de -10 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare/fulguieli

Arieşeni: minime de -11 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare/fulguieli

Cugir: minime de -7 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare sporadică

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 11 ianuarie

Alba Iulia: minime de -15 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; ninsoare sporadică

Sebeș: minime de -14 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; ninsoare sporadică

Șugag: minime de -16 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; ninsoare sporadică

Oaşa: minime de -15 grade Celsius, maxime de -8 grade Celsius; ninsoare/lapoviță/ploaie înghețată

Aiud: minime de -15 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; ninsoare sporadică

Blaj: minime de -15 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; ninsoare sporadică

Ocna Mureş: minime de -15 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; ninsoare/fulguieli

Zlatna: minime de -15 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; ninsoare/fulguieli

Abrud: minime de -18 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; ninsoare slabă

Câmpeni: minime de -18 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; ninsoare slabă

Arieşeni: minime de -17 grade Celsius, maxime de -8 grade Celsius; ninsoare slabă

Cugir: minime de -14 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; ninsoare sporadică

sursa: accuweather.com

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News