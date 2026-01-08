Eveniment
Vremea de weekend în Alba, 9-11 ianuarie: trei zile de ger, continuă ninsorile. Prognoza meteo pe zile în localități din județ
Vremea de weekend în Alba, 9-11 ianuarie: temperaturile scad drastic în următoarele zile. Va fi foarte frig, minimele vor ajunge până la -15 grade Celsius. Temperaturile maxime vor fi preponderent negative.
Sunt anunțate și ninsori, ce se extind din zona montană spre majoritatea localităților, sâmbătă și duminică.
La munte este posibil să fie și perioade cu lapoviță și ploaie înghețată.
Vremea de weekend în Alba: Vineri, 9 ianuarie
Alba Iulia: minime de -8 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de -8 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; soare cu nori
Șugag: minime de -5 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; predominant noros
Oaşa: minime de -8 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; fulguială
Aiud: minime de -10 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; soare cu nori
Blaj: minime de -10 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; soare cu nori
Ocna Mureş: minime de -11 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; soare cu nori
Zlatna: minime de -6 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; fulguială
Abrud: minime de -8 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; ninsoare sporadică
Câmpeni: minime de -8 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; ninsoare sporadică
Arieşeni: minime de -8 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; ninsoare sporadică
Cugir: minime de -8 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; soare cu nori
Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 10 ianuarie
Alba Iulia: minime de -9 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; ninsoare sporadică
Sebeș: minime de -7 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare sporadică
Șugag: minime de -7 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsoare/lapoviță/ploaie înghețată
Oaşa: minime de -11 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare/fulguieli
Aiud: minime de -9 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare sporadică
Blaj: minime de -9 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare sporadică
Ocna Mureş: minime de -11 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; ninsoare
Zlatna: minime de -4 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare/lapoviță/ploaie înghețată
Abrud: minime de -10 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare/fulguieli
Câmpeni: minime de -10 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare/fulguieli
Arieşeni: minime de -11 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare/fulguieli
Cugir: minime de -7 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare sporadică
Vremea de weekend în Alba: Duminică, 11 ianuarie
Alba Iulia: minime de -15 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; ninsoare sporadică
Sebeș: minime de -14 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; ninsoare sporadică
Șugag: minime de -16 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; ninsoare sporadică
Oaşa: minime de -15 grade Celsius, maxime de -8 grade Celsius; ninsoare/lapoviță/ploaie înghețată
Aiud: minime de -15 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; ninsoare sporadică
Blaj: minime de -15 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; ninsoare sporadică
Ocna Mureş: minime de -15 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; ninsoare/fulguieli
Zlatna: minime de -15 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; ninsoare/fulguieli
Abrud: minime de -18 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; ninsoare slabă
Câmpeni: minime de -18 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; ninsoare slabă
Arieşeni: minime de -17 grade Celsius, maxime de -8 grade Celsius; ninsoare slabă
Cugir: minime de -14 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; ninsoare sporadică
sursa: accuweather.com
