Apă raționalizată în mai multe localități din Alba. LISTA și programul de furnizare. Precizările Apa CTTA

Operatorul Apa CTTA Alba anunță consumatorii că este necesar să raționalizeze apa în mai multe localități din județ, deoarece resursele din rezervoarele de înmagazinare se epuizează cu rapiditate, fiind necesară refacerea periodică a acestora.

Așadar, programul de furnizare a apei potabile este următorul:

05:00-08:00 și 18:00-21:00 în localitățile Straja, Henig, Berghin, Ghirbom și Ohaba;

06:00-09:00 și 18:00-21:00 în localitățile Tibru, Cricău și Craiva;

06:00-09:00 și 18:00-21:00 în localitățile Ighiu, Ighiel, Bucerdea Vinoasă, Țelna, cu mențiunea că în zonele înalte din Bucerdea Vinoasă, la reluarea furnizării apei, pot apărea probleme cu presiunea acesteia;

06:00-09:00 și 18:00-21:00 în localitățile Câlnic, Reciu, Gârbova (Sebeș).

