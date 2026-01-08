Connect with us

Aproape 5.000 de gospodării din 9 localități din Alba, fără curent electric după ninsorile din cursul nopții

acum 2 ore

Autoritățile din Alba au prezentat joi dimineață, situația din teren, după ninsorile din cursul nopții. 

Numărul utilizatorilor nealimentați este de 4.839 din 9 localități. În prezent, un număr de 10 echipe DEER - Sucursala Alba se afla în teren, au precizat reprezentanții Instituției Prefectului.

Numărul celor care au rămas fără curent electric a crescut din nou. Potrivit datelor autorităților, miercuri seară mai erau fără curent doar 221 de familii din 4 localități, după intervenția grea a zeci de echipe ale DEER Alba, ISU Alba și ale altor instituții. Peste noapte însă, situația s-a agravat din nou.

La momentul de față sunt dislocate pe raza județului Alba 24 de generatoare (7 prin IGSU și 17 DEER).

Aceste generatoare vor fi puse în funcțiune, în zone critice, în funcție de situația din teren, conform analizei DEER pentru asigurarea energiei electrice în cel mai scurt timp a utilizatorilor afectați.

Circulația pe autostrăzi, drumurile naționale și județene se desfășoară în condiții de iarnă. Se intervine pentru menținerea circulației în condiții de siguranță cu 86 utilaje.

UPDATE ora 10:00

Situația din teren la momentul de față este următoarea:

Utilități Publice:

  • Alimentare cu Energie Electrică: Numărul utilizatorilor nealimentați este de 6740 din 15 UAT-uri. În prezent, un numar de 310 efective din partea DEER se află în teren organizate in 75 de echipe.
  • La momentul de față sunt dislocate pe raza județului Alba 24 de generatoare (7 prin IGSU și 17 DEER.) Aceste generatoare vor fi puse în funcțiune, în zone critice, în funcție de situația din teren, conform analizei DEER pentru asigurarea energiei electrice în cel mai scurt timp a utilizatorilor afectați.
  • Circulația pe autostrăzi, drumurile naționale și județene se desfășoară în condiții de iarnă. Se intervine pentru menținerea circulației în condiții de siguranță cu 89 de utilaje.

Foto: Arhivă

1 Comentariu

  1. iobag

    joi, 08.01.2026 at 09:20

    Deci nu au facut nimic echipele alea. Doar spectacol, cum spuneam. Nu stiu daca sa rad sau sa plang.

