Ateliere de educație muzeală „Veșmintele principilor, pe înțelesul tuturor”, la Palatul Principilor din Alba Iulia

Publicat

acum 2 ore

Vineri și sâmbătă, copiii și tinerii vizitatori sunt invitați să participe la atelierele de educație muzeală „Touch, learn & create – Veșmintele principilor, pe înțelesul tuturor”, unde istoria se întâlnește cu creativitatea.

În cadrul celei de-a V-a ediții a Târgului de carte pentru copii, desfășurat la Palatul Principilor Transilvaniei, proiectul PRINCE, cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național (AFCN), propune o incursiune creativă în lumea costumelor princiare transilvănene.

Vezi și 24-26 octombrie: Târgul de carte pentru copii, la Palatul Principilor din Alba Iulia. Lansări de carte și ateliere. PROGRAM

Proiectul PRINCE își propune să aducă mai aproape de public teme istorice care rareori se regăsesc în programa școlară, folosind o abordare interdisciplinară. Participanții vor fi provocați să îmbine cunoștințele dobândite la diverse discipline – de la educație tehnologică, până la istorie și arte vizuale – pentru a înțelege concret procesul de realizare a veșmintelor princiare: de la luarea măsurilor, până la alegerea materialelor potrivite.

Ateliere de educație muzeală

Astfel, atelierele oferă o perspectivă inedită asupra diversității culturale a epocii, dar și o invitație la dialog și cunoașterea celuilalt. Fiecare activitate va transforma învățarea într-o experiență participativă, unde vizitatorii pot atinge, descoperi și recrea, explorând cu propriile mâini detaliile care dădeau strălucire hainelor nobiliare de odinioară.

De asemenea, participanții vor avea ocazia să analizeze materialele și tehnicile utilizate în confecționarea costumelor princiare, învățând despre arta meșteșugărească și importanța conservării patrimoniului cultural. Între trecut și prezent, aceste ateliere îmbină educația, știința și arta într-o experiență completă, desfășurată în inima unuia dintre cele mai importante monumente ale istoriei Transilvaniei.

Evenimentul face parte din proiectul PRINCE, un demers cultural dedicat reinterpretării patrimoniului istoric prin mijloace contemporane și interactive, menit să apropie publicul tânăr de valorile trecutului și de povestea fascinantă a principilor Transilvaniei.

Proiectul se aliniază recomandărilor Comisiei Europene privind valorificarea patrimoniului cultural prin metode moderne, interactive și adaptate interesului publicului contemporan. Scopul său este de a transforma patrimoniul într-o experiență vie, accesibilă și captivantă pentru vizitatori de toate vârstele.

Palatul Principilor Transilvaniei

Aflat în inima Cetății Alba Carolina, Palatul Principilor Transilvaniei a fost, timp de secole, un loc inaccesibil oamenilor de rând. Astăzi, însă, porțile sale se deschid pentru a dezvălui povești, simboluri și detalii care au definit epoca principilor.

Cum foarte puține piese vestimentare autentice din perioada Principatului Transilvaniei s-au păstrat până în prezent, proiectul își propune să umple acest gol și să ofere publicului o experiență completă de redescoperire a trecutului. Vizitatorii sunt invitați nu doar să privească, ci să atingă și să înțeleagă meșteșugul și semnificația acestor veșminte princiare.

Rezultatul este un demers cultural complex, care aduce istoria mai aproape de oameni, transformând vizita la muzeu într-o călătorie interactivă prin trecutul Transilvaniei și o invitație la reflecție asupra valorii și diversității patrimoniului nostru comun.

