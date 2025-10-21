24-26 octombrie: Târgul de carte pentru copii, la Palatul Principilor din Alba Iulia. Lansări de carte și ateliere. PROGRAM

Târgul de carte pentru copii, ediția a VI-a va avea loc în perioada 24 – 26 octombrie, la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia. Vizitatorii vor putea găsi în cadrul târgului cele mai bune oferte la cele mai îndrăgite cărți pentru copii, întâlniri cu autori, lansări de carte, ateliere, premii și joacă și povești.

Între 24 și 26 octombrie, Palatul Principilor din Alba Iulia va găzdui cea de-a VI-a ediție a Târgului de Carte pentru Copii, un eveniment dedicat lecturii, educației și bucuriei de a descoperi lumea prin povești.

Organizat de Asociația Cu copiii la povești, târgul reunește edituri de renume, librării, ateliere creative, întâlniri cu autori îndrăgiți și activități educative pentru întreaga familie.

Cărți, ateliere și întâlniri care inspiră

Pe parcursul celor trei zile, copiii și părinții vor putea explora standurile celor 19 expozanți – de la Editura Arthur, DPH, Litera, Cartemma, Nomina, Povestela Ofir, Paralela 45, Signatura, până la Librăriile Humanitas și Raftul cu Cărți și alții.

Printre momentele speciale ale ediției se numără:

În prima și a doua zi de târg sunt găzduite două întâlniri de basm la Alba Iulia! Scriitoarea Andreea Iatagan vine special pentru noi de la București cu o tolbă plină de povești.

Lansarea cărții „Povești de la Palat: Ioan Sigismund”, cea de-a treia din colecția dedicată istoriei Palatului Principilor, alături de autoarea Laura Iviniș.

Întâlnirea (ne)serioasă cu scriitorul Alex Moldovan și personajul său, Dani G., într-o după-amiază plină de umor și inspirație.

Ateliere creative și educative – de la construcția unui Hotel de insecte cu Roxana Zaha, până la ateliere de povești cu gust susținute de Nutribon.

Ateliere pentru părinți, cu invitați din Cluj-Napoca – Alexandra Gross (Educație în echilibru) și Anda Cordoș, despre autocompasiune și reglare emoțională, respectiv Oana Alecsa, specialist în nutriție pediatrică, despre imunitatea copiilor.

Kendama Contest & Workshop, o zi dedicată mișcării, concentrării și spiritului de echipă, organizat de către echipa Happy Color Timișoara în parteneriat cu Kendama România.

Un târg cu și despre comunitate

Târgul de Carte pentru Copii este mai mult decât un eveniment cultural – este o poveste construită împreună cu comunitatea.

La această ediție, alături de expozanți și autori, se vor afla voluntarii Cu copiii la povești, precum și parteneri locali care susțin educația prin carte: Fragedo, Nutribon, TransEuro, Antel Print, gazda evenimentului – Palatul Principilor Transilvaniei și sprijin logistic din partea Primăriei Municipiului Alba Iulia și Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba.

În cadrul târgului va fi prezent și standul RotaKids Alba Iulia, cu o acțiune specială de troc și donații de carte pentru copii, încurajând generozitatea și circulația poveștilor în comunitate.

Educație, inspirație și bucurie pentru întreaga familie

Ediția a VI-a a Târgului de Carte pentru Copii promite o experiență completă pentru toate vârstele – o invitație la descoperire, curiozitate și dialog.

Fiecare activitate e gândită pentru a aduce mai aproape lumea poveștilor, pentru a inspira lectura și pentru a celebra copilăria în cea mai frumoasă formă a ei: curioasă, creativă și plină de imaginație.

Perioada: 24–26 octombrie 2025

Locație: Palatul Principilor Alba Iulia

Program: 10:00–20:00

Intrarea este liberă.

Programul complet – Târgul de carte pentru copii, ediția a VI-a

Vineri, 24 octombrie

10:00-20:00 – Expoziție cu vânzare de carte – acces general

10:00 – Teatru interactiv „La povești cu bunica” cu scriitoarea Victoria Furcoiu *+3 ani

11:00 – Atelier de De Basm cu scriitoarea Andreea Iatagan și Miko, vulpița friguroasă *+3 ani

12:00 – Atelier de modelaj în lut Art Studio *+5 ani

13:00 – Atelier de povești cu gust Nutribon *+3 ani

14:00 – Atelier de pictură cu Florina Tudor *+5 ani

15:00 – Atelier creativ Lemnuel *+5 ani

16:00 – Atelier Touch, learn & create – Veșmintele principilor, pe înțelesul tuturor alături de muzeografi ai Palatului Principilor Transilvaniei *+6 ani

17:00 – Teatru cu Trupa Mini Dambla Palatul Copiilor Alba Iulia – acces general

18:00 – Lansare de carte „Povești de la Palat: Ioan Sigismund” cu Laura Iviniș *+5 ani

19:00 – Atelier creativ RotaKids *+5 ani

Sâmbătă, 25 octombrie

10:00-20:00 – Expoziție cu vânzare de carte – acces general

10:00 – Atelier de pictat figurine de ipsos cu Natys Quiet Books*+5 ani

10:30 – Atelier de confecționat lumânări cu Florina Tudor *+5 ani

11:00 – Atelier de De Basm cu scriitoarea Andreea Iatagan, Iepurele înțelept și secretul poveștilor *+6 ani

11:00 – Atelier pentru părinți „Cum ajută nutriția imunitatea copiilor în sezonul rece” cu Oana Alecsa, nutriționist dietetician, specializare nutriție pediatrică – acces adulți

12:00 – Atelier Touch, learn & create – Veșmintele principilor, pe înțelesul tuturor alături de muzeografi ai Palatului Principilor Transilvaniei *+6 ani

12:00 – Atelier pentru părinți „Autocompasiune și autoreglare” cu Alexandra Gross, fondatoarea Educație în echilibru și Anda Cordoș, facilitator acreditat Circle of Security – acces adulți

13:00 – Atelier de pictură pe lemn Art Studio *+5 ani

14:00 – Atelier de povești cu gust Nutribon *+3 ani

15:00 – Atelier creativ Hotelul de insecte cu Roxana Zaha *+6 ani

16:00 – Concurs de ghicitori „La povești cu bunica” scriitoarea Victoria Furcoiu *+5 ani

17:00 – Atelier creativ RotaKids *+5 ani

18:00 – Întâlnire (ne)serioasă cu scriitorul Alex Moldovan și Dani G. *+7 ani

19:00 – Atelier de muzică alături de Tudor’s Project *+5 ani

Duminică, 26 octombrie

10:00-19:00 – Expoziție cu vânzare de carte – acces general

10:00 – 17:00 – Concurs Kendama organizat de Echipa Kendama România

10:00 – Atelier de creație RotaKids *+5 ani

11:00 – Atelier de povești cu gust Nutribon *+3 ani

12:00 – Atelier de șah Academia Mihnea Costachi *+6 ani

13:00 – Atelier de lectură Cu copiii la povești – acces general

14:00 – Atelier creativ Lemnuel *+5 ani

14:00 – Atelier pentru părinți „Parenting conștient” cu Anca Boloș – acces adulți

15:00 – Atelier de Robotică și programare by Smart RobotX *+7 ani

16:00 – Atelier creativ Green of Forest *+5 ani

17:00 – Atelier de mozaic cu semințe Art Studio *+5 ani

18:00 – Marea extragere a câștigătorilor la Tombolă – acces general

Lista completă de expozanți:

Editura Arthur

Editura DPH

Editura Nomina

Editura Povestela Ofir

Editura Litera

Editura Signatura

Editura Paralela 45

Editura Cartemma

Editura Carusel Books

Editura Clopos Saga

Editura Arco Iris

Librăriile Humanitas

Librăria Raftul cu Cărți

Quiet Books

Colecția de carte și Artă Harnău Iași

Happy Colour

Lemnuel

Palatul Principilor – Colecția de Povești de la Palat

RotaKids Alba Iulia – stand de donații și troc de carte pentru copii

