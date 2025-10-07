Atenționare ASF: tentative de fraudă în numele unor instituții de pe piața de capital

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) atenționează că s-au intensificat tentative de fraudă în numele unor instituții de pe piața de capital.

Prin apeluri telefonice sau mesaje online, necunoscute pretind că reprezintă instituții precum Bursa de Valori București sau Depozitarul Central.

Potrivit ASF, scopul acestor încercări este obținerea ilegală de date personale, bancare sau acces la conturi de investiții.

ASF precizează că niciuna dintre aceste instituții nu contactează telefonic sau prin e-mail investitorii pentru a solicita date confidențiale (parole, coduri de acces, copii ale actelor de identitate etc.).

Specialiștii recomandă utilizatorilor să nu ofere informații personale prin telefon sau internet, potrivit Mediafax.

De asemenea, este recomandat să verifice întotdeauna identitatea celor care îi contactează, să folosească doar datele oficiale de contact publicate pe site-urile instituțiilor și să raporteze orice suspiciune autorităților competente.

