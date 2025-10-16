Connect with us

Eveniment

Atenționare Cod Galben de ceață în Alba și alte județe din țară. Vizibilitate scăzută, sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri

ceata toamna avertizare meteo ceata semafor

Publicat

acum 2 ore

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționări Cod Galben de ceață valabile pentru Alba și alte județe din țară.

Se semnalează local ceață ce determină vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m.

Până la ora 11.00, în Alba, sunt vizate localitățile Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade, Doștat.

Atenționări meteo similare sunt în județele Sibiu, Brașov, Bacău, Vrancea, Vaslui.

Șoferilor le este recomandat să reducă viteza, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite depășirile riscante când vizibilitatea este diminuată și să mărească distanța de siguranță între autovehicule.

Pietonilor le este recomandat să-şi sporească atenția, să traverseze doar prin locuri marcate și semnalizate corespunzător și după ce sunt siguri că intenția lor a fost observată de conducătorul auto și, pe cât posibil, să evite folosirea părții carosabile în condiții de vizibilitate redusă.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 12 minute

”Dosar cu șină” pentru acces la site-uri dedicate adulților. Parlamentarii AUR vor ca utilizatorii să depună o cerere scrisă
Administrațieacum 29 de minute

Ministrul Cseke Attila, vizită anunțată la Sebeș. Primăria l-a invitat să vadă o creșă realizată prin PNRR
Evenimentacum 48 de minute

Locuitorii din Sântimbru și-au păzit comuna pe timpul nopții, de frica ursului. Paza va continua și în nopțile următoare
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 29 de minute

Ministrul Cseke Attila, vizită anunțată la Sebeș. Primăria l-a invitat să vadă o creșă realizată prin PNRR
Administrațieacum O oră

VIDEO: De ce nu funcționează la Alba Iulia mult promisul sistem de bike-sharing. Primarul Pleșa ”arată cu degetul” către ANAP
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 ore

16 octombrie: Începe campania de plăți în avans aferentă anului de cerere 2025. Anunțul APIA
Economieacum 14 ore

IMM România propune înghețarea salariului minim brut pe țară pentru anul 2026
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Evenimentacum 3 zile

Reforma pensiilor magistraților. Ministrul Fondurilor Europene acuză CSM de declarații false: ”afectează credibilitatea României”
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Evenimentacum 4 zile

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Restaurant Nepo Alba Iulia
Evenimentacum 2 ore

Restaurant Nepo – locul unde gustul, prietenia și buna dispoziție se întâlnesc la Alba Iulia (P)
Actualitateacum 17 ore

Grecia va legaliza ziua de muncă de până la 13 ore în sectorul privat
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 12 minute

”Dosar cu șină” pentru acces la site-uri dedicate adulților. Parlamentarii AUR vor ca utilizatorii să depună o cerere scrisă
Noi reguli pentru încărcătoarele USB
Evenimentacum 19 ore

Noi reguli pentru încărcătoarele USB: Un singur standard pentru toate dispozitivele. Ce termen de conformare au producătorii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 22 de ore

Serviciile medicale de prevenție, gratuite și pentru neasigurați. Care sunt analizele și consultațiile medicale fără plată
Evenimentacum o zi

Mai multe tipuri de vaccinuri vor putea fi administrate în farmacii. Campania de vaccinare antigripală, din 15 octombrie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

ISU Alba a controlat unitățile de învățământ din județ: Peste 140 de clădiri fără autorizație de securitate la incendiu
risc de saracie
Economieacum 2 zile

Urmările sărăciei din copilărie se resimt în viața de adult. Salvați Copiii: O treime dintre copiii români, în zona de risc
Mai mult din Educatie