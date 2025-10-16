Atenționare Cod Galben de ceață în Alba și alte județe din țară. Vizibilitate scăzută, sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționări Cod Galben de ceață valabile pentru Alba și alte județe din țară.

Se semnalează local ceață ce determină vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m.

Până la ora 11.00, în Alba, sunt vizate localitățile Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade, Doștat.

Atenționări meteo similare sunt în județele Sibiu, Brașov, Bacău, Vrancea, Vaslui.

Șoferilor le este recomandat să reducă viteza, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite depășirile riscante când vizibilitatea este diminuată și să mărească distanța de siguranță între autovehicule.

Pietonilor le este recomandat să-şi sporească atenția, să traverseze doar prin locuri marcate și semnalizate corespunzător și după ce sunt siguri că intenția lor a fost observată de conducătorul auto și, pe cât posibil, să evite folosirea părții carosabile în condiții de vizibilitate redusă.

