UPDATE Atenționare Cod Galben de ceață în județul Alba. Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă dimineața, atenționare Cod Galben de ceață pentru județul Alba.
UPDATE: Până la ora 12.00 sunt vizate localitățile Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Unirea, Vințu de Jos, Galda de Jos, Mihalț, Pianu, Lopadea Nouă, Stremț, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Noșlac, Gârbova, Cricău, Livezile, Câlnic, Rădești, Cut, Blandiana
Știrea inițială
Aceasta este valabilă până la ora 9.00.
Se semnalează vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.
Atenționări similare sunt valabile în Sibiu, Covasna, Harghita, Cluj, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Maramureș și alte zone din țară.
