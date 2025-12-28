Bărbat din Alba Iulia, reținut după ce i-a trimis unei femei mesaje de amenințare

Un bărbat din Alba Iulia a fost reținut de polițiști, după ce a trimis mesaje de amenințare unei femei, au transmis duminică reprezentanții IPJ Alba.

”Polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare” se precizează într-un comunicat al instituției.

Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 27 decembrie 2025, bărbatul i-ar fi trimis unei femei, în vârstă de 48 de ani, mai multe mesaje de amenințare cu acte de violență.

Femeia s-a speriat și a sunat la Poliție.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.

