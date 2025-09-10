Atenționare Cod Galben de inundații pe râuri din Alba și din alte județe, până joi după-amiaza

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, atenționări Cod Galben de inundații în Alba și alte județe din țară. Atenționările sunt valabile joi, 11 septembrie.

”Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale”, anunță INHGA.

Atenționare Cod Galben de inundații: joi, 11 septembrie, orele 6.00-16.00

pe râurile din bazinele hidrografice:

Arieș – bazin superior și afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Alba şi Cluj)

– bazin superior și afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: şi Cluj) Vişeu – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Iza – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Lăpuș – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş)

Tur – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Satu Mare)

Someşul Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud)

Someşul Mic – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj)

Someş – afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Dej (judeţele: Cluj, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare)

Crișul Repede – bazin amonte S.H. Ciucea și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ciucea – amonte S.H. Vadu Crișului (judeţele: Cluj și Bihor)

Crișul Negru – bazin amonte S.H. Şuștiu și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Şuștiu – amonte S.H. Tinca (judeţul Bihor)

Crișul Alb – bazin amonte S.H. Vaţa de Jos și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Vaţa de Jos – amonte S.H. Ineu (judeţele: Hunedoara și Arad)

