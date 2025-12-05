Eveniment
Atenționare Cod Galben de vânt puternic în sudul județului Alba. În alte zone din țară, alertă Cod Roșu
Sudul județului Alba și alte zone din țară se află sub atenționare meteo Cod Galben de vânt puternic. La altitudini mari sunt semnalate rafale de 90-110 km/h.
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vineri (5 decembrie) vântul va avea intensificări în sudul, centrul și estul țării.
Sâmbătă (6 decembrie) va fi vânt puternic îndeosebi în sud-est.
Vor fi viteze în general de 45-55 km/h. La munte, în special în zona înaltă, rafalele vor fi de peste 60-80 km/h.
Atenționare Cod Galben de vânt puternic
De joi, 4 decembrie, ora 10.00 până vineri, 5 decembrie, ora 22.00:
Vântul va avea intensificări în județul Caraș-Severin cu viteze de 50-70 km/h.
În Munții Banatului și local în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși temporar 90-110 km/h.
Avertizare Cod Portocaliu de vânt puternic
De joi, 4 decembrie, ora 16.00 până vineri, 5 decembrie, ora 10.00
În județul Caraș-Severin vor fi intervale cu intensificări puternice ale vântului cu rafale de 70-90 km/h, iar în zona montană înaltă, de peste 120 km/h.
ANM a emis vineri dimineață alertă Cod Roșu de vânt puternic pentru județul Caraş-Severin: Oravița, Anina, Răcășdia, Grădinari, Dognecea, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Vărădia, Socol, Berliște, Naidăș, Vrani, Ciuchici, Ciudanovița, Goruia.
Sunt semnalate intensificări puternice și susținute ale vântului care depășesc la rafală 90 km/h.
