Connect with us

Eveniment

Atenționare Cod Galben de vânt puternic în sudul județului Alba. În alte zone din țară, alertă Cod Roșu

vremea in alba in weekend

Publicat

acum 45 de secunde

Sudul județului Alba și alte zone din țară se află sub atenționare meteo Cod Galben de vânt puternic. La altitudini mari sunt semnalate rafale de 90-110 km/h. 

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vineri (5 decembrie) vântul va avea intensificări în sudul, centrul și estul țării.

Sâmbătă (6 decembrie) va fi vânt puternic îndeosebi în sud-est.

Vor fi viteze în general de 45-55 km/h. La munte, în special în zona înaltă, rafalele vor fi de peste 60-80 km/h.

Atenționare Cod Galben de vânt puternic

De joi, 4 decembrie, ora 10.00 până vineri, 5 decembrie, ora 22.00:

Vântul va avea intensificări în județul Caraș-Severin cu viteze de 50-70 km/h.

În Munții Banatului și local în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși temporar 90-110 km/h.

Avertizare Cod Portocaliu de vânt puternic

De joi, 4 decembrie, ora 16.00 până vineri, 5 decembrie, ora 10.00

În județul Caraș-Severin vor fi intervale cu intensificări puternice ale vântului cu rafale de 70-90 km/h, iar în zona montană înaltă, de peste 120 km/h.

ANM a emis vineri dimineață alertă Cod Roșu de vânt puternic pentru județul Caraş-Severin: Oravița, Anina, Răcășdia, Grădinari, Dognecea, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Vărădia, Socol, Berliște, Naidăș, Vrani, Ciuchici, Ciudanovița, Goruia.

Sunt semnalate intensificări puternice și susținute ale vântului care depășesc la rafală 90 km/h.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

vremea in alba in weekend
Evenimentacum 45 de secunde

Atenționare Cod Galben de vânt puternic în sudul județului Alba. În alte zone din țară, alertă Cod Roșu
Blocuri Alba Iulia
Economieacum 11 minute

Românii, tot mai interesați de apartamentele vechi de vânzare. Cât au crescut prețurile. Analiză pe piața imobiliară
Evenimentacum O oră

Apel pentru donare de sânge, grupa AB negativ. CTS Alba: stocul este insuficient, pacienții au nevoie de ajutor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 18 ore

Informații false în numele MAI, legate de supravegherea cetățenilor. Ce spune primarul despre zvonul care a ajuns și la Alba Iulia
pensii 2024
Administrațieacum 2 zile

Amenzi uriașe pentru românii care nu sunt politicoși la ghișeu și nu respectă angajații instituțiilor. Legea a trecut de Senat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Blocuri Alba Iulia
Economieacum 11 minute

Românii, tot mai interesați de apartamentele vechi de vânzare. Cât au crescut prețurile. Analiză pe piața imobiliară
Economieacum 15 ore

Pensia de urmaș: O serie de copii după documente nu mai sunt necesare. Cine poate primi banii și în ce condiții
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 16 ore

Legea pensiilor speciale: instanța supremă se pregătește să atace din nou la CCR proiectul de modificare a pensiilor
Evenimentacum 3 zile

Legea pensiilor speciale: Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 18 ore

Mesajul primarului din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, după meciul Volei Alba cu echipa Turciei, în Liga Campionilor
foto păltiniș arena, concurs
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Primul concurs al sezonului 2025-2026 la Păltiniș Arena. Cine sunt câștigătorii competiției Slalom Paralel
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 19 ore

Se deschide Târgul de Crăciun de la Palatul Principilor în Alba Iulia. Concerte, colinde, brad, căsuțe cu bunătăți. Program
turism ghid
Evenimentacum o zi

Turismul în Alba, în cădere liberă. Scădere dramatică a numărului de turiști și a înnoptărilor față de anul trecut. Date oficiale
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 3 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 4 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 24 de ore

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Actualitateacum 2 zile

Când intră în conturi, banii pentru beneficiarii programului de fertilizare in vitro. Anunțul ministrului Familiei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 zile

Titularizare 2026: cum se calculează media pentru repartizarea pe posturi. Calendar înscrieri, inspecții la clasă, proba scrisă
Actualitateacum 3 zile

FOTO: Piloții de karting de la Palatul Copiilor din Alba Iulia au participat la Gala Campionilor 2025
Mai mult din Educatie