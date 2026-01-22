Eveniment
Atenționare meteo: precipitații mixte și condiții de formare a poleiului, în Alba și alte zone din țară
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) atenționează că joi vor fi precipitații mixte în mai multe zone ale țării. Având în vedere temperaturile scăzute, vor fi condiții de formare a poleiului.
În Alba, joi, sunt anunțate ploi și burniță, înghețate. Minimele vor coborî până la -4 grade la altitudini mici. La munte sunt ninsori.
Informare meteo: până vineri, 23 ianuarie, ora 10.00
Precipitații mixte și polei
Potrivit ANN, joi vor fi precipitații mixte în regiunile estice, sud-estice și pe arii restrânse în centrul țării și se va depune polei.
În regiunile sudice, îndeosebi în dimineața zilei de joi (22 ianuarie), local și temporar vor fi precipitații mixte și pe arii restrânse se va depune polei.
