Atenționări meteo: Ploi și vânt puternic, în weekend. Ninsori la altitudini mari, în Alba și alte județe din țară
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță ploi, vânt puternic, iar la altitudini mari vor fi ninsori. Aceste fenomene meteo se vor manifesta până duminică, 9 noiembrie.
Informare meteo – ploi și vânt
de vineri, 7 noiembrie ora 10.00 până duminică, 9 noiembrie ora 10.00
În intervalul menționat în Oltenia, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului va ploua pe arii extinse și se vor acumula cantități însemnate de apă, local de 25-30 l/mp și izolat de peste 40-50 l/mp.
Temporar vântul va avea intensificări în masivele sudice, cu rafale de 70-80 km/h pe creste, precum și în sudul Banatului, în special pe parcursul zilei de sâmbătă, cu viteze de 50..60 km/h.
În Carpații Meridionali (inclusiv județul Alba), la altitudini de peste 1700 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.
Atenționare Cod Galben de ploi abundente
de vineri, 7 noiembrie ora 10.00 până duminică, 9 noiembrie ora 10.00
În județele Mehedinți și Gorj, cu precădere la munte, va ploua și se vor acumula cantități de 60-80 l/mp.
