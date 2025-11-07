Connect with us

Atenționări meteo: Ploi și vânt puternic, în weekend. Ninsori la altitudini mari, în Alba și alte județe din țară

vremea in alba in weekend

Publicat

acum 2 ore

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță ploi, vânt puternic, iar la altitudini mari vor fi ninsori. Aceste fenomene meteo se vor manifesta până duminică, 9 noiembrie.

Informare meteo – ploi și vânt

de vineri, 7 noiembrie ora 10.00 până duminică, 9 noiembrie ora 10.00

În intervalul menționat în Oltenia, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului va ploua pe arii extinse și se vor acumula cantități însemnate de apă, local de 25-30 l/mp și izolat de peste 40-50 l/mp.

Temporar vântul va avea intensificări în masivele sudice, cu rafale de 70-80 km/h pe creste, precum și în sudul Banatului, în special pe parcursul zilei de sâmbătă, cu viteze de 50..60 km/h.

În Carpații Meridionali (inclusiv județul Alba), la altitudini de peste 1700 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Atenționare Cod Galben de ploi abundente

 de vineri, 7 noiembrie ora 10.00 până duminică, 9 noiembrie ora 10.00

În județele Mehedinți și Gorj, cu precădere la munte, va ploua și se vor acumula cantități de 60-80 l/mp.

