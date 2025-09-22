Atitudini cu Marcel Iureș: Expoziție de fotografie dedicată actorului român, la Sala Unirii din Alba Iulia

O expoziție de fotografie cu și despre actorul Marcel Iureș va fi disponibilă publicului, de luni 22 septembrie. Este vorba despre expoziția ”Marcel Iureș – Atitudini”. Expoziția este amenajată la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. în Sala Unirii, aripa de nord.

Vernisajul expoziției va avea loc luni 22 septembrie, de la ora 17.00.

De asemenea, acesta va fi disponibilă pentru vizitare până în data de 4 octombrie. Programul de vizitare este marți-duminică între orele 10:00 – 17:00. Intrarea este liberă.

Evenimentul face parte din atelierul de poetică teatrală ”Ion Caramitru”, un proiect UNITER, realizat în parteneriat cu Teatrul de Păpuși „Prichindel” și Consiliul Județean Alba, cu sprijinul Ministerului Culturii.

Curatorul expoziției realizate de Marina Constantinescu (critic de teatru, scriitor, realizator TV) este Irina Tapalagă (artist plastic – muzeograf).

„O expoziţie de fotografie – document dedicată actorului Marcel Iureş, în armonie cu personalitatea acestui mare artist. «Libertate» şi «curaj» sunt două dintre trăsăturile care-l definesc.

Libertatea de expresie şi curajul de a depăşi cutuma. Modern încă de la primele roluri, visător, dar şi teluric, a creat de multe ori în cariera lui şi în fenomenul teatral românesc momente de avangardă care l-au redefinit pe el însuşi, dar şi mişcarea artei spectacolului. Imagini document din roluri-cheie trasează drumul actorului de la debut până astăzi.”, a subliniat curatorul Irina Tapalagă esența acestui demers.

Eminentul om de teatru George Banu îl descria astfel: „Marcel Iureş este un actor nesupus. Nu actor revoltat, ci nesupus. Actor care, pe scenă, s

e înscrie într-un proiect regizoral, dar care nu devine sclavul acelui proiect. Această demnitate a actorului am regăsit-o la Marcel în roluri extrem de diverse“.

Într-un interviu acordat la Festivalul Național de Teatru 2016, Marcel Iureș dezvăluia taina meseriei sale: „Cum să vă spun, domnule, așa ceva? Păi, eu știu? E un mister și pentru mine. Meseria asta e misterioasă mereu și pentru mine. Încă e.”

Astfel, Expoziția „Marcel Iureș – Atitudini” nu este doar o serie de fotografii, ci o călătorie vizuală în inima teatrului românesc contemporan și în universul unui actor care a transformat scena într-un spațiu al libertății, al curajului și al misterului.

CITEȘTE ȘI: Marcel Iureș, criticul de teatru Marina Constantinescu și 11 tineri actori, aduc poetica teatrală la Alba Iulia. Proiect UNITER

Proiectul va avea loc în perioada 22-28 septembrie și va aduce împreună 11 tineri actori de teatru și film din întreaga țară, deja validați de colaborările cu cei mai importanți regizori – Oana Predescu, Oana Jindiceanu, Cosmina Olariu, Mălina Lazăr, Laura Gabriela Oana, Mihai Munteniţă, Mihai Niţu, Iustinian Turcu, Dragoș Ioniţă, Iosif Paştina și Iulian Costea.

Atelier de poetrică teatrală susținut de Marcel Iureș

Aceștia vor lucra sub îndrumarea a doi mentori de excepție: Marcel Iureș, un actor fascinant, recunoscut pentru subtilitatea descifrării textului teatral și Marina Constantinescu, critic de teatru, scriitoare și realizatoare TV, un filolog de marcă și un reper de rigoare. Sub îndrumarea lor, artiștii vor explora forța Sonetelor lui Shakespeare și puterea rostirii poetice, pentru a regăsi o cale de cunoaștere și de comunicare.

Ion Caramitru este personalitatea care a dăruit teatrului românesc strălucirea rostirii poetice. Acest proiect continuă preocuparea-i pentru arta poetică teatrală și pentru cercetarea profundă a textului, a cuvântului.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News