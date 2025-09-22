Connect with us

Eveniment

Atitudini cu Marcel Iureș: Expoziție de fotografie dedicată actorului român, la Sala Unirii din Alba Iulia

Publicat

acum O oră

O expoziție de fotografie cu și despre actorul Marcel Iureș va fi disponibilă publicului, de luni 22 septembrie. Este vorba despre expoziția ”Marcel Iureș – Atitudini”. Expoziția este amenajată la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. în Sala Unirii, aripa de nord. 

Vernisajul expoziției va avea loc luni 22 septembrie, de la ora 17.00.

De asemenea, acesta va fi disponibilă pentru vizitare până în data de 4 octombrie. Programul de vizitare este marți-duminică între orele 10:00 – 17:00. Intrarea este liberă.

Evenimentul face parte din atelierul de poetică teatrală ”Ion Caramitru”, un proiect UNITER, realizat în parteneriat cu Teatrul de Păpuși „Prichindel” și Consiliul Județean Alba, cu sprijinul Ministerului Culturii.

Curatorul expoziției realizate de Marina Constantinescu (critic de teatru, scriitor, realizator TV) este Irina Tapalagă (artist plastic – muzeograf).

„O expoziţie de fotografie – document dedicată actorului Marcel Iureş, în armonie cu personalitatea acestui mare artist. «Libertate» şi «curaj» sunt două dintre trăsăturile care-l definesc.

Libertatea de expresie şi curajul de a depăşi cutuma. Modern încă de la primele roluri, visător, dar şi teluric, a creat de multe ori în cariera lui şi în fenomenul teatral românesc momente de avangardă care l-au redefinit pe el însuşi, dar şi mişcarea artei spectacolului. Imagini document din roluri-cheie trasează drumul actorului de la debut până astăzi.”, a subliniat curatorul Irina Tapalagă esența acestui demers.

Eminentul om de teatru George Banu îl descria astfel: „Marcel Iureş este un actor nesupus. Nu actor revoltat, ci nesupus. Actor care, pe scenă, s

e înscrie într-un proiect regizoral, dar care nu devine sclavul acelui proiect. Această demnitate a actorului am regăsit-o la Marcel în roluri extrem de diverse“.
Într-un interviu acordat la Festivalul Național de Teatru 2016, Marcel Iureș dezvăluia taina meseriei sale: „Cum să vă spun, domnule, așa ceva? Păi, eu știu? E un mister și pentru mine. Meseria asta e misterioasă mereu și pentru mine. Încă e.”

Astfel, Expoziția „Marcel Iureș – Atitudini” nu este doar o serie de fotografii, ci o călătorie vizuală în inima teatrului românesc contemporan și în universul unui actor care a transformat scena într-un spațiu al libertății, al curajului și al misterului.

CITEȘTE ȘI: Marcel Iureș, criticul de teatru Marina Constantinescu și 11 tineri actori, aduc poetica teatrală la Alba Iulia. Proiect UNITER

Proiectul va avea loc în perioada 22-28 septembrie și va aduce împreună 11 tineri actori de teatru și film din întreaga țară, deja validați de colaborările cu cei mai importanți regizori – Oana Predescu, Oana Jindiceanu, Cosmina Olariu, Mălina Lazăr, Laura Gabriela Oana, Mihai Munteniţă, Mihai Niţu, Iustinian Turcu, Dragoș Ioniţă, Iosif Paştina și Iulian Costea.

Atelier de poetrică teatrală susținut de Marcel Iureș

Aceștia vor lucra sub îndrumarea a doi mentori de excepție: Marcel Iureș, un actor fascinant, recunoscut pentru subtilitatea descifrării textului teatral și Marina Constantinescu, critic de teatru, scriitoare și realizatoare TV, un filolog de marcă și un reper de rigoare. Sub îndrumarea lor, artiștii vor explora forța Sonetelor lui Shakespeare și puterea rostirii poetice, pentru a regăsi o cale de cunoaștere și de comunicare.

Ion Caramitru este personalitatea care a dăruit teatrului românesc strălucirea rostirii poetice. Acest proiect continuă preocuparea-i pentru arta poetică teatrală și pentru cercetarea profundă a textului, a cuvântului.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

omagiu la notre damme
Blajacum 3 minute

VIDEO: Omagiu în Catedrala Notre-Dame de Paris pentru Cardinalul Iuliu Hossu, cel care a citit proclamația Marii Uniri în 1918
Evenimentacum 17 minute

Pădurari condamnați pentru furt de lemne au continuat ani la rând să lucreze la Romsilva. Ministrul Mediului: „Au fost dați afară”
Actualitateacum 32 de minute

Moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, depusă de AUR. Se dezbate luni
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Actualitateacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum o lună

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 15 ore

FOTO: Lucrări de reparații în Cetatea Alba Carolina. Sunt refăcute fragmente din zidăria deteriorată în timp
Administrațieacum 2 zile

Modernizarea DN 14B – drumul TransRegio Blaj-Teiuș-A10. Cât este contribuția de la bugetul județului Alba pentru investiție
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 23 de ore

Când intră pensia pe card, în octombrie 2025 și perioada pentru plățile în numerar. Detalii pentru pensionari
Economieacum 3 zile

VIDEO: Inovații românești prezentate la ”Eco Inventica”, în cadrul Târgului Alba Green Energy 2025 din Alba Iulia
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 32 de minute

Moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, depusă de AUR. Se dezbate luni
Evenimentacum O oră

Sondaj: AUR, primul în preferințele românilor. Călin Georgescu și George Simion au cea mai mare cotă de încredere
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Aiudacum 16 ore

Cum a murit studentul din Aiud, aflat în SUA prin programul ”Work and Travel”. Filmul tragediei. Familia sa are nevoie de sprijin
Evenimentacum 2 zile

Primele medalii pentru secția de KEMPO a CSU Alba Iulia. Sportivii clubului au participat la Cupa României, la București
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 16 ore

Vremea în Alba, în săptămâna 22-28 septembrie: trei zile calde, apoi temperaturile scad. Prognoza pe zile, în localități din județ
Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 16 ore

Rezultate LOTO, Noroc, Joker : Numerele câștigătoare la extragerile din 21 septembrie
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 19 ore

Avertisment DNSC: o nouă tentativă de fraudă pe rețele de socializare. La ce trebuie să fie atenți utilizatorii de internet
Evenimentacum 4 zile

Povești false din Alba Iulia generate cu AI și postate pe YouTube: ”Documentare” inventate cu baba exorcistă și copii dispăruți
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 zile

Ministrul Sănătății: Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate va fi modernizată. Care sunt schimbările
Actualitateacum 6 zile

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

VIDEO: Cum arată căminele studențești din Alba Iulia. Camere cu baie și condiții de hotel. Cât costă cazarea
Educațieacum 2 zile

Atelier de educație media, la Alba Iulia, pentru profesori. Cum îi ghidezi pe elevi să își obțină informațiile corecte din online
Mai mult din Educatie