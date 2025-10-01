Connect with us

Autoritățile din Alba, în ALERTĂ din cauza Codului Portocaliu de vreme rea. A fost convocat Comitetul pentru Situații de Urgență

Publicat

acum 2 ore

Autoritățile din Alba, în ALERTĂ din cauza Codului Portocaliu de vreme rea: Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a convocat miercuri Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. 

Asta în contextul în care Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de Cod Portocaliu de vânt puternic și ninsori abundente la munte, valabilă în perioada 2 – 3 octombrie.

Autoritățile au stabilit un set de măsuri menite să prevină și să limiteze efectele fenomenelor meteo periculoase asupra populației și infrastructurii.

Vezi și: Avertizări meteo de ninsori și vânt puternic în Alba și alte județe. Vreme deosebit de rece și ploi până sâmbătă, 4 octombrie

Comunicatul Instituției Prefectului Alba:

În contextul avertizării meteorologice de Cod Portocaliu emisă de Administrația Națională de Meteorologie, valabilă în intervalul 2 octombrie, ora 10:00 – 3 octombrie, ora 10:00, care vizează intensificări puternice ale vântului și ninsori abundente la altitudini de peste 1500 de metri în zona montană, prefectul județului Alba, Nicolae Albu, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Alba, a convocat o întâlnire cu reprezentanții ISU Alba, IPJ Alba, Secției Drumuri Naționale Alba și DEER Electrica.

În cadrul ședinței, s-a realizat o analiză a situației la nivel județean, fiind dispuse măsuri pentru prevenirea și reducerea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase:

  • Verificarea și pregătirea materialului antiderapant, pentru a asigura condiții de circulație în siguranță;
  • Măsuri pe partea de ordine publică și fluidizarea traficului rutier, prin prezența structurilor de poliție și jandarmi în zonele vizate;
  • Asigurarea continuității alimentării cu energie electrică pentru populație de către DEER Electrica, prin echipe operative pregătite să intervină.

Ulterior, în ședința CJSU Alba a fost adoptată Hotărârea nr. 27, prin care s-au stabilit următoarele măsuri:

  • Activarea C.J.C.C.I. Alba la faza „galben – alertă”, iar în cazul manifestării efectelor fenomenelor periculoase, trecerea la faza „portocaliu – activare parțială”, cu personal din: ISU – SAJ Alba, IPJ Alba, IJJ Alba, DSP Alba, Secția Drumuri Naționale Alba și Salvamont Alba.
  • Intensificarea fluxului informațional cu instituțiile și autoritățile responsabile.
  • La nivelul ISU Alba se activează grupa operativă, iar la nivelul subunităților se prealertează personalul.
  • Monitorizarea permanentă a situației meteorologice la nivel județean, prin dispeceratul ISU și centrele operative temporare din UAT Cugir, Șugag, Săsciori și Pianu.
  • Asigurarea permanenței la sediile primăriilor UAT-urilor vizate, în perioada 2 octombrie, ora 10:00 – 3 octombrie, ora 10:00.
  • Transmiterea de mesaje de avertizare prin sistemul RO-ALERT, dacă situația o impune.
  • Atenționarea populației din zonele vulnerabile.
  • Atenționarea operatorilor economici sursă de risc privind securitatea instalațiilor.
  • Intervenția operativă pentru deblocarea traficului rutier în cazul depunerii de zăpadă, polei sau ceață.
  • Sprijin din partea Jandarmeriei Montane și a Salvamont Alba pentru informarea și protejarea turiștilor aflați pe trasee montane.
  • Pregătirea pentru intervenție a SVSU și a utilajelor disponibile la nivel local.
  • Evidența persoanelor dializate și a gravidelor la termen din zone cu risc de izolare, prin colaborarea CLSU cu DSP Alba.
  • Identificarea spațiilor de cazare pentru persoanele surprinse de fenomene meteo periculoase în zonele vizate.
  • Raportarea imediată a manifestării oricărui tip de risc prin numărul unic de urgență 112.
    Prefectul Nicolae Albu a subliniat importanța colaborării strânse între instituțiile responsabile și comitetele locale pentru situații de urgență, astfel încât efectele fenomenelor meteorologice să fie gestionate eficient și populația să fie protejată.
1 Comentariu

  1. Petru

    miercuri, 01.10.2025 at 19:23

    Da ce frumos sunt așternute pe hârtie. În realitate iar o să fie luați pe nepregătite.

