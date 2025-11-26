”Aventura penală” a unui bărbat aflat în tranzit prin Aiud: A văzut un microbuz, s-a urcat la volan și a plecat cu el prin oraș

Un bărbat în vârstă de 64 de ani a fost reținut de poliție după ce furat un microbuz. Fapta s-a petrecut la Aiud. Acesta a furat microbuzul de pe strada Gării din oraș, și l-a condus până pe strada Arenei.

”Aventura penală” a bărbatului s-a oprit când a fost identificat de polițiștii alertați de reprezentații firmei care dețin microbuzul. Bărbatul de loc din Craiova era din câte se pare în tranzit prin Aiud, moment la care a văzut microbuzul și s-a gândit să îl fure.

Fapta a fost prezentată de reprezentanții IPJ Alba, în buletinul de presă din 26 noiembrie. Bărbatul de loc din Craiova nici nu deținea permis de conducere.

Potrivit IPJ Alba, din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că bărbatul ar fi sustras un microbuz parcat pe strada Gării din municipiul Aiud și l-ar fi condus, pe raza municipiului, fiind identificat cu operativitate, de către polițiști, pe strada Arenei.

Microbuzul în valoare de 435.000 de lei aparține unei societăți comerciale din Aiud și a fost predat administratorului acesteia.

Totodată, în urma verificărilor, polițiștii au stabilit faptul că bărbatul nu deține permis de conducere, pentru nicio categorie de vehicule.

