Avertisment BNR: Inflația va scădea lent și va rămâne mai ridicată decât estimările anterioare

Salariul minim brut va crește la 4.050 de lei

Banca Națională a României (BNR) avertizează, într-un comunicat de presă, că rata inflației va scădea doar modest în următoarele nouă luni, menținându-se la niveluri mai ridicate decât cele estimate anterior.

Potrivit instituției, rata anuală a inflației s-a menținut în ultimele trei luni marginal sub pragul de 10% – 9,85% în august, 9,88% în septembrie și 9,76% în octombrie.

BNR explică faptul că, în luna septembrie, creșterile prețurilor la combustibili, energie și la unele produse non-alimentare au fost aproape complet compensate de scăderile înregistrate la legume, fructe, ouă și produse din tutun.

Pe ansamblul trimestrului al treilea din 2025, rata anuală a inflației a urcat la 9,88%, de la 5,66% în iunie, evoluție determinată de expirarea schemei de plafonare a prețurilor la energie electrică la 1 iulie și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor începând cu 1 august.

Banca centrală subliniază că aceste două șocuri inflaționiste succesive – creșterea prețului energiei electrice și scumpirea moderată a combustibililor – au avut efecte directe și tranzitorii asupra inflației, impactul lor fiind doar parțial atenuat de ieftinirea fructelor și legumelor.

Totodată, BNR notează că majorarea cotelor de TVA a fost transferată aproape integral în prețurile de consum, pe fondul cererii încă ridicate și al așteptărilor inflaționiste crescute pe termen scurt.

În luna octombrie, inflația anuală a scăzut ușor, la 9,76%, evoluție explicată prin reducerea prețurilor la combustibili și produse agroalimentare, însă parțial contrabalansată de creșterea costurilor la energie, ca urmare a scumpirii gazelor naturale.

Conform noii prognoze a BNR, inflația va urma o traiectorie fluctuantă în următoarele trei trimestre, cu o scădere lentă, dar de la niveluri semnificativ mai ridicate decât cele estimate anterior.

O corecție descendentă mai accentuată este așteptată abia în trimestrul al treilea din 2026, odată cu epuizarea efectelor directe ale șocurilor din energie și fiscalitate.

Ulterior, inflația va continua să scadă treptat, reintrând în intervalul țintit de BNR în primul trimestru al anului 2027.

