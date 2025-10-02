Avertizări de inundații în jumătate din țară, inclusiv județul Alba, până duminică, 5 octombrie. Zonele vizate

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a actualizat, joi, avertizările de inundații valabile pe râuri din Alba și din alte județe. Sunt avertizări Cod Galben, Cod Portocaliu și Cod Roșu, până duminică, 5 octombrie, ora 12.00.

”Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 72 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare”, potrivit INHGA.

Atenționare Cod Galben de inundații: de joi, 2 octombrie ora 16.00 până duminică, 5 octombrie, ora 12.00

pe râurile din bazinele hidrografice:

Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava – amonte S.H. Brănişca (judeţele: Alba , Sibiu şi Hunedoara)

– afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava – amonte S.H. Brănişca (judeţele: , Sibiu şi Hunedoara) Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj, Pogăniş – bazin amonte Ac. Cadar Duboz, Bârzava, Moraviţa (judeţele: Caraş Severin şi Timiş)

Caraş, Nera (judeţul Caraş Severin)

Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş Severin)

Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş Severin, Mehedinţi şi Dolj)

Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj)

Jiu (judeţele: Hunedoara, Gorj, Mehedinţi şi Dolj)

Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sebeş Olt (judeţele: Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj)

Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman)

Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman)

Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov)

Ialomiţa – bazin amonte Ac. Dridu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Dridu (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău)

Buzău – bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova)

râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

Atenționare Cod Galben de inundații: de vineri, 3 octombrie ora 12.00 până duminică, 5 octombrie, ora 12.00

pe râurile din bazinele hidrografice:

Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea)

Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea)

Trotuş – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget (judeţele: Bacău, Neamţ, Harghita, Covasna şi Vrancea)

Siret – afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Trotuş (judeţele: Vrancea şi Galaţi).

Avertizare Cod Portocaliu de inundații: de vineri, 3 octombrie ora 6.00 până sâmbătă, 4 octombrie, ora 24.00

pe râurile din bazinele hidrografice:

Caraş, Nera (judeţul Caraş Severin)

Cerna – afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Valea lui Iovan (judeţele: Gorj şi Caraş Severin)

Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş Severin, Mehedinţi şi Dolj)

Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj)

Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu (judeţele: Gorj, Mehedinţi şi Dolj)

râul Jiu – pe sectorul aval confluenţă cu râul Motru (judeţul Dolj)

Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Lotru (judeţele: Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj)

Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman)

Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman)

Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov)

Ialomiţa – bazin amonte S.H. Târgovişte şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Târgovişte – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov)

Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomita).

Avertizare Cod Portocaliu de inundații: de vineri, 3 octombrie ora 20.00 până sâmbătă, 4 octombrie ora 12.00

pe râurile din bazinele hidrografice:

Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea).

Alertă Cod Roșu de inundații: de vineri, 3 octombrie ora 12.00 până sâmbătă, 4 octombrie ora 12.00

pe râurile din bazinele hidrografice:

Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Gruia – amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj)

Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj)

Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru (judeţele: Mehedinţi şi Dolj)

Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Drăgăşani – amonte confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Vâlcea şi Olt)

Olteţ – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Cerna (judeţele: Vâlcea, Olt şi Dolj)

Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Olt şi Dolj)

Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman).

