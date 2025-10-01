Avertizări de inundații pe râuri din Alba și din alte județe până sâmbătă noaptea. Zonele vizate

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis avertizări de inundații pe râuri din Alba și din alte județe, valabile până sâmbătă noaptea.

Sunt așteptate ”scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare”, potrivit INHGA.

Vezi și Avertizări meteo de ninsori și vânt puternic în Alba și alte județe. Vreme deosebit de rece și ploi până sâmbătă, 4 octombrie

Atenționare Cod Galben de inundații: de joi, 2 octombrie ora 16.00 până sâmbătă, 4 octombrie, ora 24.00

pe râurile din bazinele hidrografice:

Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava – amonte S.H. Brănişca (judeţele: Alba , Sibiu şi Hunedoara)

– afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava – amonte S.H. Brănişca (judeţele: , Sibiu şi Hunedoara) Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj, Pogăniş – bazin amonte Ac. Cadar Duboz, Bârzava, Moraviţa (judeţele: Caraş Severin şi Timiş)

Caraş, Nera (judeţul Caraş Severin)

Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş Severin)

Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş Severin, Mehedinţi şi Dolj)

Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj)

Jiu (judeţele: Hunedoara, Gorj, Mehedinţi şi Dolj)

Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sebeş Olt (judeţele: Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj)

Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman)

Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov)

Ialomiţa – bazin amonte S.H. Târgovişte şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Târgovişte – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov)

Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomita)

Buzău – bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova)

Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea)

Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea), râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

Avertizare Cod Portocaliu de inundații: de vineri, 3 octombrie, ora 6.00 până sâmbătă, 4 octombrie, ora 12.00

pe râurile din bazinele hidrografice:

Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş Severin, Mehedinţi şi Dolj)

Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj)

Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu (judeţele: Gorj, Mehedinţi şi Dolj)

râul Jiu – pe sectorul aval confluenţă cu râul Motru (judeţul Dolj)

Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Lotru (judeţele: Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj)

Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea – bazin amonte S.H. Buzeşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Buzeşti – amonte confluenţă cu râul Teleorman (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman)

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News