Avertizări meteorologice extreme: Europa se pregătește pentru o furtună majoră, potrivit specialiștilor în prognoze pe termen lung. România și partea de Est a continentului este deocamdată ferită de aceste manifestări.

O depresiune atmosferică profundă formată din fostul uragan Erin amenință să lovească Europa centrală și zona mediteraneană de nord într-un eveniment meteorologic extrem care se anunță devastator.

Meteorologii de la Severe Weather Europe spun că problemele încep de joi, 28 august 2025, când un sistem frontal complex va genera fenomene extreme pe o arie vastă care include nordul Italiei, sudul Elveției, Franța de sud-est, Austria vestică și Slovenia.

Specialiștii au declarat risc ÎNALT pentru nordul și nord-vestul Italiei, precum și pentru sudul Elveției, unde sunt așteptate furtuni cu vânturi distructive, grindină foarte mare, ploi torențiale și excessive cu risc de inundații fulger, și tornados.

Parametrii extremi preconizați includ vânturi cu rafale de până la 120 km/h, grindină cu diametrul de până la 6 cm și recipitații pe arii extinse.

O depresiune la nivel înalt formată din fostul uragan Erin s-a stabilit deasupra Europei de vest și se extinde treptat în Europa continentală.

Fenomenul este alimentat de vânturi puternice din sud-vest la altitudine care aduc umiditate ridicată din regiunea mediteraneană centrală către regiunea alpină, în timp ce un curent-jet intens generează o forță ascendentă puternică.

Evenimentul meteorologic va debuta joi dimineața devreme și se va extinde treptat către est-nord-est pe parcursul zilei, afectând regiunea alpină și nordul Italiei.

Activitatea este previzionată să continue în orele de seară și noapte, ajungând în nord-estul Italiei, vestul Sloveniei și nord-vestul Croației.

Aceasta reprezintă una dintre cele mai severe avertizări meteorologice emise pentru Europa în această vară, marcând un sfârșit violent al verii meteorologice 2025.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News