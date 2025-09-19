Bărbat de 50 de ani din Câmpeni, după gratii. Pentru ce a fost condamnat la trei ani de închisoare

Un bărbat din Câmpeni a ajuns după gratii, fiind condamnat pentru furt. Acesta are de executat o pedeapsă de trei ani de închisoare.

Potrivit IPJ Alba, joi, 18 septembrie, polițiștii din Câmpeni au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din orașul Câmpeni. Acesta era posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 18 septembrie 2025, de către Judecătoria Câmpeni.

Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Acesta a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

