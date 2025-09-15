Eveniment
Bărbat de 61 de ani din Sebeș, reținut de polițiști. A furat mai multe produse alimentare, dintr-un magazin din Alba Iulia
Un bărbat de 61 de ani din Sebeș a fost reținut de polițiști, duminică, după ce a furat mai multe produse alimentare de pe rafturile unui magazin din municipiul Alba Iulia.
Potrivit IPJ Alba, la data de 14 septembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 61 de ani, din municipiul Sebeș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.
Din cercetări a reieșit că bărbatul de 61 de ani, în după-amiaza zilei de 14 septembrie 2025, ar fi sustras de pe rafturile unui magazin din municipiul Alba Iulia mai multe produse alimentare și ar fi părăsit magazinul, fără a achita contravaloarea acestora.
Prejudiciul a fost recuperat și predat părții vătămate.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.
