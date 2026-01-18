Bărbat din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști. A lovit un cetățean, în incinta unei unități medicale din municipiu

Un bărbat de 32 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști sâmbătă, după ce a agresat un cetățean, în incinta Unității de Primiri Urgențe (UPU) din municipiu.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 ianuarie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din cercetări a reieșit că, în dimineața zilei de 17 ianuarie 2026, bărbatul de 32 de ani, în timp ce se afla în incinta unei unități medicale de pe raza municipiului Alba Iulia, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din Alba Iulia, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu.

Cercetările sunt continuate.

