VIDEO: Certificatul de cazier judiciar electronic. Cum se poate obține gratuit acest document, în 2026

Certificatul de cazier judiciar electronic. Certificatul de cazier judiciar poate fi obținut gratuit online, prin platformele ghișeul.ro și hub.mai.gov.ro, de către persoanele fizice, de cetățenie română.

Certificatele de cazier judiciar eliberate în formă electronică sunt semnate cu semnătură electronică calificată şi sunt asimilate înscrisurilor autentice.

Cetățenii au la dispoziție două mecanisme de acces pentru obținerea certificatului de cazier judiciar electronic:

prin platforma HUB.MAI.GOV.RO , solicitanții vor completa un formular disponibil în platformă, iar pentru a li se stabili cu certitudine identitatea, se vor prezenta fizic, o singură dată, la unitățile de poliție care eliberează certificate de cazier judiciar.

, solicitanții vor completa un formular disponibil în platformă, iar pentru a li se stabili cu certitudine identitatea, se vor prezenta fizic, o singură dată, la unitățile de poliție care eliberează certificate de cazier judiciar. prin intermediul platformei GHISEUL.ro, pentru utilizatorii care sunt înregistrați sau doresc să se înregistreze în platformă. Solicitarea cazierului se face urmând procedura de validare a identității electronice folosind un card bancar înrolat 3D Secure, emis de o instituție bancară din România. În urma validării, aceștia vor fi redirecționați către platforma HUB.MAI.GOV.RO, pentru completarea online a cererii-tip.

Actul juridic în format electronic, semnat cu tipul de semnătură electronică prevăzut de lege sau cu semnătura electronică calificată, produce aceleași efecte juridice ca același act juridic în format letric.

Autoritățile și instituțiile publice au obligația să accepte documente electronice semnate cu o semnătură electronică.

Certificatele de cazier judiciar obținute în modalitatea descrisă mai sus pot fi folosite la toate instituțiile publice din România, unde este necesară depunerea acestora (angajare, obținere autorizații, obținere avize, vize străinătate, proiecte europene etc).

Aceste documente se utilizează/păstrează/transmit doar în formă electronică, fără a fi printate.

Certificatul de cazier judiciar se poate descărca online doar pentru persoanele fizice, cetățeni români. Dacă se află în altă situație, cetățenii trebuie să se prezinte la ghișeu și să urmeze procedura clasică pentru obținerea documentului.

Pentru cetăţenii străini, certificatul de cazier judiciar se eliberează în aproximativ 30 zile. La certificatul de cazier judiciar eliberat persoanelor care sunt cetăţeni ai unui stat membru, altul decât România, se ataşează şi extrasul din cazierul judiciar al statului membru de cetăţenie, iar la certificatul de cazier judiciar eliberat resortisanţilor unei ţări terţe se ataşează şi extrasul din cazierul judiciar al statelor membre care deţin informaţii cu privire la condamnarea acestora pe teritoriul statului lor.

