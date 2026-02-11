Connect with us

Eveniment

VIDEO: Certificatul de cazier judiciar electronic. Cum se poate obține gratuit acest document, în 2026

Publicat

acum 2 ore

Certificatul de cazier judiciar electronic. Certificatul de cazier judiciar poate fi obținut gratuit online, prin platformele ghișeul.ro și hub.mai.gov.ro, de către persoanele fizice, de cetățenie română.

Certificatele de cazier judiciar eliberate în formă electronică sunt semnate cu semnătură electronică calificată şi sunt asimilate înscrisurilor autentice.

Certificatul de cazier judiciar electronic

Cetățenii au la dispoziție două mecanisme de acces pentru obținerea certificatului de cazier judiciar electronic:

  • prin platforma HUB.MAI.GOV.RO, solicitanții vor completa un formular disponibil în platformă, iar pentru a li se stabili cu certitudine identitatea, se vor prezenta fizic, o singură dată, la unitățile de poliție care eliberează certificate de cazier judiciar.
  • prin intermediul platformei GHISEUL.ro, pentru utilizatorii care sunt înregistrați sau doresc să se înregistreze în platformă. Solicitarea cazierului se face urmând procedura de validare a identității electronice folosind un card bancar înrolat 3D Secure, emis de o instituție bancară din România. În urma validării, aceștia vor fi redirecționați către platforma HUB.MAI.GOV.RO, pentru completarea online a cererii-tip.


Actul juridic în format electronic, semnat cu tipul de semnătură electronică prevăzut de lege sau cu semnătura electronică calificată, produce aceleași efecte juridice ca același act juridic în format letric.

Autoritățile și instituțiile publice au obligația să accepte documente electronice semnate cu o semnătură electronică.

Certificatele de cazier judiciar obținute în modalitatea descrisă mai sus pot fi folosite la toate instituțiile publice din România, unde este necesară depunerea acestora (angajare, obținere autorizații, obținere avize, vize străinătate, proiecte europene etc).

Aceste documente se utilizează/păstrează/transmit doar în formă electronică, fără a fi printate.

Certificatul de cazier judiciar se poate descărca online doar pentru persoanele fizice, cetățeni români. Dacă se află în altă situație, cetățenii trebuie să se prezinte la ghișeu și să urmeze procedura clasică pentru obținerea documentului.

Pentru cetăţenii străini, certificatul de cazier judiciar se eliberează în aproximativ 30 zile. La certificatul de cazier judiciar eliberat persoanelor care sunt cetăţeni ai unui stat membru, altul decât România, se ataşează şi extrasul din cazierul judiciar al statului membru de cetăţenie, iar la certificatul de cazier judiciar eliberat resortisanţilor unei ţări terţe se ataşează şi extrasul din cazierul judiciar al statelor membre care deţin informaţii cu privire la condamnarea acestora pe teritoriul statului lor.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 11 minute

Cancelaria Prim-Ministrului anunță o reducere a cheltuielilor cu 23,7%. Economii de 10 milioane de lei, în 2025
Blajacum 25 de minute

UPDATE: TRAGEDIE la Cenade. Un bărbat a decedat și o femeie se află în stop cardiorespirator, după ce s-ar fi intoxicat cu gaz
Evenimentacum 35 de minute

Legea care stabilește dreptul la a doua opinie medicală decontată de sistemul public de sănătate, votată în Camera Deputaților
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 7 zile

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum o săptămână

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

ASTĂZI: Grevă de avertisment în peste 1.500 de primării Alba și din ţară. Premierul Bolojan, întâlnire cu primarii la Parlament
Administrațieacum o zi

Angajări la stat: posturi vacante la instituții publice din județul Alba în luna februarie 2026. Condiții, calendar concursuri
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Majorare indirectă a pensiilor
Economieacum 2 ore

VIDEO: Mica recalculare a pensiilor în județul Alba. Câte cereri sunt nerezolvate și care este prioritatea zero a Casei de Pensii
Economieacum 4 ore

Închidere firmă 2026: Ce acte sunt necesare pentru radierea voluntară a unui SRL
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 21 de ore

Bolojan: absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România cel puțin câțiva ani
Evenimentacum 24 de ore

Bolojan: dacă nu se reduc cheltuielile, vor fi mai puține comune. Ce spune premierul despre investițiile la sate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 23 de ore

Concurs de agilitate pentru câini la Alba Iulia. Ce probe vor avea de trecut și când are loc competiția sportivă
Evenimentacum 3 zile

Rezultate EXTRAORDINARE ale sportivilor veterani din Alba, la Campionatul Național de atletism în sală Masters. Medaliile obținute
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Cât sunt de dispuși românii să dea bani pe cadouri Valentine's Day
Evenimentacum 5 ore

Cât sunt de dispuși românii să dea bani pe cadouri de Valentine's Day și Dragobete: Studiu legat de bugetul alocat
Evenimentacum 17 ore

Garda Cetății Alba Carolina recrutează noi membri. Cine se poate alătura proiectului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

De ce trebuie să dezactivezi WI-FI-ul și Bluetooth-ul de pe mobil, când pleci de acasă. Aceste funcții par inofensive, dar nu sunt
Evenimentacum 4 zile

OpenAI a lansat ”Frontier” pentru companii: Agenți de inteligență artificială capabili să lucreze alături de angajați umani
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 ore

Ministrul Sănătății, împotriva tăierii cu 10% în sănătate. „Contabilii din Guvern să se uite 5 minute la un pacient intubat”
Actualitateacum 21 de ore

Ce trebuie să știți dacă vreți să cumpărați bijuterii de Valentine’s Day. Cum să evitați produsele cu risc pentru sănătate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

5 februarie: Ziua Internațională a Cititului Împreună
Educațieacum 6 ore

Ziua Națională a Lecturii. Programul activităților organizate de Biblioteca Județeană Alba, în perioada 12-16 februarie
Educațieacum 19 ore

Indemnizația de hrană pentru personalul din învățământ, în 2026. A fost redus pragul salariilor nete până la care se acordă
Mai mult din Educatie