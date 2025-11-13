Bărbat din Alba Iulia, reținut de polițiști după ce a condus cu permisul suspendat. Unde a fost oprit

Un bărbat de 46 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea, deși nu avea permis.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 12 noiembrie, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din Alba Iulia, cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Polițiștii au oprit pentru control, miercuri dimineața, pe strada Brădișor din municipiu, autoturismul condus de bărbatul de 46 de ani.

Din verificări a reieșit că acesta are permisul de conducere suspendat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere.

