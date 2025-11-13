Connect with us

Eveniment

Bărbat din Alba Iulia, reținut de polițiști după ce a condus cu permisul suspendat. Unde a fost oprit

Publicat

acum O oră

Un bărbat de 46 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea, deși nu avea permis.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 12 noiembrie, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din Alba Iulia, cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Polițiștii au oprit pentru control, miercuri dimineața, pe strada Brădișor din municipiu, autoturismul condus de bărbatul de 46 de ani.

Din verificări a reieșit că acesta are permisul de conducere suspendat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 30 de minute

Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului: ultima zi în care se mănâncă de dulce până la Crăciun. Tradiții și superstiții
Evenimentacum O oră

Bărbat din Alba Iulia, reținut de polițiști după ce a condus cu permisul suspendat. Unde a fost oprit
Evenimentacum O oră

Magistrații au cerut pensie de 65% din salariul brut, adică 98% din venitul net. Negocierile s-au blocat
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 19 ore

Cât plătește Primăria Alba Iulia pentru o curățenie generală în casa primarului Velican. Locația va fi deschisă pe 30 noiembrie
Administrațieacum 7 zile

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

ANAF va lansa un asistent virtual care va răspunde la întrebările contribuabililor. Cum va funcționa chatbot-ul ”Ana”
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 4 ore

Contul unic în care se vor putea plăti amenzile rutiere, stabilit de Ministerul Finanțelor
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 19 ore

Ministrul Dezvoltării: rata de încasare a amenzilor rutiere este mult sub media UE. Explicații privind măsurile propuse
Evenimentacum o zi

Legea ce impune noi reguli pentru dezvoltatorii imobiliari, aprobată de Parlament. Cum se încasează plățile în avans
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

FOTO: Rezultate remarcabile obținute de șahiștii cugireni, la Campionatul Național al Belgiei și „Cupa Rotary”. Clasament
Evenimentacum 2 zile

Medalii de aur și argint pentru judoka Alexandru Sibișan și Laura Bogdan de la CS Unirea Alba Iulia, la Campionatul Ne Waza U23
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 30 de minute

Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului: ultima zi în care se mănâncă de dulce până la Crăciun. Tradiții și superstiții
Actualitateacum 6 ore

DiscoverEU 2025: Ultima zi de înscriere pentru permise gratuite de călătorie în Europa. Selecție pentru tinerii născuți în 2007
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 ore

Apelurile telefonice din orice țară UE vor costa la fel ca apelurile locale. Precizările ministrului Afacerilor Externe
Evenimentacum 23 de ore

România are un mineral esențial pentru inteligența artificială, dar nu deține tehnologia. Ministrul Miruță: Vor exista investiții
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 18 ore

Spitalul Județean Sibiu, dotat cu un robot pentru pacienții oncologici
spital tarneveni psihiatrie, georgiana pascu
Evenimentacum o zi

FOTO Spitalul groazei: Mizerie, pacienți lăsați dezbrăcați în frig. Probleme teribile pe secția de psihiatrie din Târnăveni
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 4 ore

Ministrul Educației: Lipsa de pregătire a profesorilor, principala cauză a analfabetismului funcțional în rândul elevilor
Educațieacum 2 zile

Titularizare 2026: proba scrisă, în 21 iulie. Când se pot înscrie candidații la concurs. Calendar și etape
Mai mult din Educatie