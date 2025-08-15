Bărbat din Alba, trimis în judecată pentru trafic de influență. A primit 300 de euro pentru a pune “o pilă” la SCLEP

Un bărbat din Alba, dar care locuiește în Munchen, a fost recent trimis în judecată pentru trafic de influență. Este vorba despre Nicolae P., care a luat de la o persoană 300 de euro, în baza unei promisiuni.

În data de 7 august 2025, dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară. Bărbatul va fi judecat de magistrații Tribunalului Alba.

Fapta bărbatului a fost descrisă pe scurt în motivarea instanței.

Potrivit documentelor disponibile pe portalul CSM, rejust.ro, bărbatul a cerut și primit 300 de euro de la o altă persoană căruia i-a spus că are ”o pilă” la SPCLEP Alba.

Trimiterea în judecată a avut loc la trei ani de la momentul întâmplării.

Mai exact, în data de 18 august 2022, Nicolae P., a primit 300 de euro de la o altă persoană căreia i-a spus că are influență asupra unui angajat al SPCLEP Alba. Acesta i-a spus celui care i-a dat banii că îl poate convinge pe angajat să emită un act de indentitate, pentru o altă persoană, deși dosarul pentru emiterea cărții de identitate nu conținea un document obligatoriu.

Însă, pe fir a intrat DGA Alba Iulia care s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pe numele bărbatului. La trei ani de la acel moment, magistrații au decis trimiterea acestuia în judecată. Bărbatul va fi judecat pentru trafic de influență.

Momentan nu a fost fixat un prim termen în dosar.

