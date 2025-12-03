Connect with us

Câmpeni

Bărbat din Albac, cercetat de polițiști. A fost prins la volan, deși avea dreptul de conducere suspendat

Publicat

acum 3 ore

Un bărbat din Albac este cercetat de polițiști după ce a fost prins la volan, în Vadu Moților, deși avea dreptul de conducere suspendat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 2 decembrie 2025, polițiștii de ordine publică din orașul Câmpeni l-au depistat în flagrant pe un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din comuna Albac, în timp ce conducea, pe raza localității Vadu Moților, un autoturism, având dreptul de conducere suspendat.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană căreia i-a fost suspendat dreptul de a conduce, în vederea documentării faptei.

