Bărbat din comuna Ciugud, REȚINUT pentru tâlhărie. A încercat să fure alcool dintr-un supermarket la Alba Iulia. Ce s-a întâmplat

Un bărbat din comuna Ciugud a fost reținut de polițiști, fiind cercetat pentru tâlhărie. Acesta ar fi vrut să fure băuturi alcoolice dintr-un supermarket la Alba Iulia și ar fi agresat o vânzătoare din magazin.

Potrivit IPJ Alba, marți, 26 august, polițiștii de investigații criminale din Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 45 de ani, din comuna Ciugud. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că bărbatul, în timp ce se afla în incinta unui supermarket aflat pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia, ar fi încercat să sustragă o sticlă cu băuturi alcoolice, în valoare de 36,09 lei, de pe rafturile magazinului.

Pentru a-și asigura scăparea cu bunul sustras, ar fi agresat fizic o angajată a magazinului, în momentul în care aceasta a încercat să îl oprească.

Bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

