Bărbat suspectat de pornografie infantilă, prins în județul Alba. Dosar instrumentat de DIICOT și BCCO Cluj-Napoca

Un bărbat suspectat de pornografie infantilă a fost prins miercuri în județul Alba, după o operațiune derulată de BCCO Cluj-Napoca împreună cu DIICOT. Acesta a fost reținut, potrivit surselor Alba24, la Ocna Mureș, cu sprijinul polițiștilor de acolo.

”Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj – Napoca, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 32 de ani, cercetat pentru pornografie infantilă, în formă continuată.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în luna februarie 2024, bărbatul ar fi realizat și stocat în telefonul său mobil o înregistrare video cu o persoană vătămată minoră aflată în ipostaze sexuale explicite.

De asemenea, în aceeași lună, bărbatul ar fi întreținut acte sexuale cu persoana vătămată minoră, context în care ar fi realizat alte înregistrări video, pe care le-ar fi stocat și deținut în același dispozitiv mobil.

Ulterior, acesta ar fi distribuit, prin intermediul unei rețele de socializare, materialele video cu victima minoră.

Cercetările au reliefat că, în perioada martie 2024 – ianuarie 2026, acesta ar fi procurat, stocat, deținut și ar fi distribuit, prin intermediul unei aplicații de mesagerie online, peste 340 de înregistrări video și fotografii reprezentând materiale pornografice cu minori.

La data de 27 ianuarie 2026, procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj au dispus reținerea bărbatului, astăzi, 28 ianuarie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Alba – Poliția orașului Ocna Mureș și ai Serviciului Regional Poliție Transporturi Cluj.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție” se arată în comunicatul BCCO Cluj-Napoca.

