Bărbat din Galda de Jos, prins băut la volan la prima oră a dimineții. Ce alcoolemie avea

acum O oră

Un bărbat de 65 de ani din Galda de Jos este cercetat de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea sub influența băuturilor alcoolice.

Potrivit IPJ Alba, la data de 2 octombrie 2025, în jurul orei 07:22, polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Crișan din municipiu, un autoturism care era condus de un bărbat de 65 de ani, din comuna Galda de Jos.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,51 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cazul bărbatului, cercetările sunt continuate.

