Bărbat din Roșia Montană, cu dosar penal pentru furt. A spart o cabană și a furat bunuri în valoare de peste 700 de lei

acum 2 ore

Un bărbat de 36 de ani din Roșia Montană a fost identificat de polițiști după ce, în urmă cu aproximativ două luni, ar fi sustras mai multe bunuri dintr-o cabană din Șard.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 17 septembrie, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au identificat un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din localitatea Roșia Montană, bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt.

Din cercetări a reieșit că, în 25 iulie, bărbatul ar fi pătruns în interiorul unei cabane aflate pe raza localității Șard, de unde ar fi sustras mai multe bunuri, în valoare totală de 765 lei.

Prejudiciul a fost recuperat și predat părții vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

