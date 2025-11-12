Bărbat din Sebeș, după gratii. Cât va sta la închisoare pentru trafic de droguri

Un bărbat din Sebeș a ajuns după gratii. Este condamnat la pedeapsă cu închisoarea pentru trafic de droguri.

Potrivit IPJ Alba, marți, 11 noiembrie, polițiștii de investigații criminale din Sebeș au depistat și reținut un bărbat de 37 de ani, din municipiul Sebeș, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 11 noiembrie 2025, de către Tribunalul Alba.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc în formă continuată.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

