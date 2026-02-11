Connect with us

Eveniment

FOTO: Ce clădiri din Alba Iulia nu au marcat, deși erau menționate de STS, 22 de ani de la activarea serviciului 112 în România

Publicat

acum 24 de secunde

Serviciul de Telecomunicații Speciale a precizat într-un comunicat de presă că miercuri, 11 februarie, peste 140 de clădiri sau monumente din România vor fi iluminate în roșu, la aniversarea a 22 de ani de la implementarea numărului de urgență 112 în România. 

În Alba, în comunicatul STS, figurează șapte clădiri care ar fi urmat să fie iluminate în roșu, după ora 18.00. Însă realitatea din teren este total diferită față de datele din comunicatul de presă.

Mai pe scurt doar jumătate dintre clădirile sau monumentele menționate de STS nu erau iluminate în roșu. În textul emis de STS apar menționate următoarele clădiri din Alba:

  • Consiliul Județean Alba,
  • Palatul Justiției din Alba Iulia,
  • Palatul Principilor Transilvaniei,
  • Zidurile Cetății Alba Carolina,
  • Monumentul Unirii,
  •  Clădirea Rectoratului, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia,
  • Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba,
  • Spitalul „Dr. Holhoș” din Alba Iulia.

Drept urmare reporterii alba24.ro au mers pentru a fotografia și filma clădirile iluminate în roșu. Însă doar o parte dintre acestea erau iluminate cum era menționat.

Consiliul Județean Alba

Fațada Clădirii Consiliului Județean Alba, clădire aflată în Cetatea Alba Carolina, lângă Poarta a III-a, nu era iluminată în roșu, în jurul orei 18.30.

Palatul Principilor Transilvaniei

O situație similară a fost și la Palatul Principilor Transilvaniei, unde la fel clădirea nu era iluminată în roșu.

Clădirea rectoratului UAB

Clădirea rectoratului Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, era iluminată, dar în tricolor.

Monumentul Unirii

Monumentul Unirii din parcul Unirii din Alba Iulia era iluminat în roșu, în jurul orei 18.30

Zidurile Cetății Alba Carolina

O parte a zidurilor Cetății Alba Carolina, aflate în proximitatea Monumentului Unirii, erau și ele iluminate în roșu.

Spitalul Doctor Holhoș

Clădirea primului spital privat din Alba Iulia, Spitalul Doctor Holhoș era iluminată în roșu, în jurul orei 18.50.

Palatul Justiției și Prefectura județului Alba

Palatul Justiției locație în care funcționează Curtea de Apel Alba Iulia, dar și Prefectura Județului Alba, era iluminat, dar în mov.

Sediul ISU Alba

Sediul ISU Alba a fost iluminat în roșu cu ocazia sărbătoririi a 22 de ani de la implementarea serviciului de urgență 112 în România.

 

Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

