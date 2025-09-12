Eveniment
Bărbat din Sebeș, proaspăt eliberat din arestul IPJ Alba, după ce a furat băutură, a recidivat. Polițiștii l-au prins iar la furat
Un bărbat de 61 de ani din Sebeș a fost reținut pentru furt, joi, 11 septembrie, pentru a doua oară în aceeași săptămână. El a fost eliberat în aceeași zi, după ce ajunsese anterior în arest tot pentru furt.
Potrivit IPJ Alba, la data de 11 septembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 61 de ani, din municipiul Sebeș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.
Din cercetări a reieșit că bărbatul de 61 de ani, în după-amiaza zilei de 11 septembrie 2025, ar fi sustras de pe rafturile unui magazin din municipiul Alba Iulia mai multe produse și ar fi părăsit magazinul, fără a achita contravaloarea acestora.
Prejudiciul a fost recuperat și predat părții vătămate.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.
