Eveniment

Bărbat din Sebeș, trimis în arest preventiv după ce și-a bătut concubina. Femeia a ajuns în spital, în urma rănilor suferite

Publicat

acum 5 secunde

Un bărbat în vârstă de 33 de ani, din Sebeș, a fost arestat preventiv, după ce și-a bătut concubina. În urma agresiunii, femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital. 

Este vorba despre Vasile R.J., care își va petrece următoarele 30 de zile în arestul preventiv al IPJ Alba. 

Acesta este cercetat de polițiști, pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Bărbatul a fost reținut, iar apoi arestat preventiv după ce marți, 11 noiembrie, acesta a bătut-o pe femeie.

Fapta s-a petrecut în locuința comună. Polițiștii din Alba au precizat că totul s-a petrecut pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu.

Atunci bărbatul ar fi agresat-o fizic pe concubina sa, în vârstă de 47 de ani, din municipiul Sebeș, provocându-i leziuni corporale care au necesitat transportarea la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

Eveniment

