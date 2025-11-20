Connect with us

Bilete de tren se vor scumpi din decembrie. Cum justifică CFR modificarea tarifului

Publicat

acum 7 minute

Biletele de tren se vor scumpi cu aproape 10% din 14 decembrie, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor.

Conducerea CFR spune că majorarea de preţ nu reprezintă decât indexarea cu rata inflaţiei, potrivit prevederilor legale.

Ultima indexare, de 4,6%, a avut loc anul trecut, pe 15 decembrie, iar în iulie al acestui an s-a aplicat altă scumpire, din cauza majorării TVA de la 19 la 21%.

Noul Mers al Trenurilor nu aduce schimbări notabile, dar reprezentanţii CFR Călători promit rute de InterCity pe mai multe zone ale ţării şi suplimentarea trenurilor pe măsură ce se vor primi noi garnituri feroviare de la Alstom.

Cea mai recentă scumpire a biletelor de tren – din cauza creșterii TVA-ului de la 19%, la 21% a fost la 1 august 2025.

Biletele de tren s-au scumpit în fiecare an, în decembrie. În 2024 s-au scumpit în medie cu 4,6%, iar în decembrie 2023, prețurile au crescut în medie cu aproape 9%.

O altă majorare semnificativă s-a produs în iulie 2022, când au crescut cu 20%, ca urmare a unei actualizări în funcție de rata anuală a inflației.

 

