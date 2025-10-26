BNR lansează o monedă comemorativă dedicată lui Lucian Blaga, la 130 de ani de la naștere. Ce valoare nominală va avea

Banca Națională a României va pune în circulație, din 27 octombrie, o monedă din tombac cuprat cu valoarea nominală de 1 leu, dedicată împlinirii a 130 de ani de la nașterea poetului și filosofului Lucian Blaga.

Banca Națională a României a anunțat lansarea, începând cu data de 27 octombrie 2025, a unei monede comemorative din tombac cuprat dedicată lui Lucian Blaga, la 130 de ani de la naștere.

Moneda are valoarea nominală de 1 leu, diametrul de 37 mm, greutatea de 23,5 grame și marginea zimțată.

Potrivit BNR, monedele din tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt încastrate în pliante de prezentare, introduse în mape cartonate.

Aversul monedei prezintă frontonul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, alături de inscripția „ROMANIA”, valoarea nominală „1 LEU”, stema țării și anul de emisiune „2025”.

Reversul redă portretul lui Lucian Blaga, numele său și anii între care a trăit – „1895” și „1961”.

Monedele vor fi emise într-un tiraj maxim de 5.000 de exemplare și vor fi comercializate la prețul de 260 de lei (fără TVA), preț care include pliantul de prezentare și mapa cartonată.

Acestea au putere circulatorie pe teritoriul României.

Monedele pot fi achiziționate prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

