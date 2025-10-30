Bostaniada 2025 la școala din Micești, în 31 octombrie. O nouă ediție a sărbătorii de toamnă cu surprize pentru copii

Copiii și familiile lor sunt așteptați vineri, 31 octombrie, la tradiționala sărbătoare Bostaniada, organizată în curtea școlii din Micești. Primăria Alba Iulia anunță că va fi o seară cu distracție și surprize pentru cei mici.

”Vă așteptăm cu drag vineri, 31 octombrie, de la ora 18:30, în curtea Școlii Generale din Micești, la o nouă ediție a îndrăgitului eveniment Bostaniada. Va fi o seară plină de creativitate, zâmbete și voie bună.

Fiecare copil care va veni cu dovleacul sculptat va primi o surpriză dulce, iar curtea școlii se va transforma, ca în fiecare an, într-un loc magic.

Vă așteptăm cu bucurie și cu… bostanii pregătiți, să ne bucurăm împreună de frumoasa tradiție a comunității noastre!”, a anunțat primarul Gabriel Pleșa.

Evenimentul este organizat de Primăria municipiului Alba Iulia și

