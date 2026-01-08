VIDEO: Circulația rutieră a fost închisă temporar pe patru sectoare de drumuri județene din Alba. Rute alternative pentru șoferi

Reprezentanții Consiliului Județean Alba au anunțat joi seara că patru sectoare de drumuri județene sunt închise temporar circulației, fiind afectate de căderile masive de zăpadă.

Autoritățile au anunțat trasee alternative pentru fiecare sector închis.

Sectoarele de drumuri închise temporar și rutele alternative:

DJ 106 K Daia Română - Vingard alternativa: DJ 106 I (Cunța Berghin) și DJ 106 K (Sebeş - Daia Română)

DJ 106 K (intersecție cu 106 I - Ohaba) alternativa: DJ 106 I (Cunța - Berghin) și DJ 106 K (Ohaba - Secășel)

DJ 704 K (Săliştea - Vinerea) alternativa: DJ 704K (DJ 704 (DN7 Vinerea - Cugir) - DN 7

DJ 704 A (Drumul Pianului) (de la postul de transformare zona Cânepei - Galbenel) alternativa: DN 7 - DJ 705 B și DJ 704 A



Potrivit reprezentanților CJ Alba, joi seara se fac intervenții pe cei 900 de kilometri de drumuri județene din Alba, aflate în administrarea Consiliului Judeţean și afectate de căderile masive de zăpadă.

De asemenea, reprezentanții Prefecturii Alba au transmis că circulația pe autostrăzi, drumurile naționale, județene și comunale se desfășoară în condiții de iarnă. Se intervine pentru menținerea circulației în condiții de siguranță cu 78 de utilaje.

sursa video: Prefectura Alba

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News