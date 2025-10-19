Cadastru gratuit în Alba: Trei localități din județ, propuse pentru integrarea în programul național. Modificări decise de CJ

Cadastru gratuit în Alba: Consiliul Județean decide modificări privind localitățile propuse pentru includerea în programul național de cadastru şi carte funciară în vederea efectuării lucrărilor de înregistrare sistematică în anul 2025.

Este vorba despre localități unde se fac măsurători gratuite pentru înregistrarea proprietăților în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Cetățenii din aceste localități vor beneficia și de realizarea planului cadastral și deschiderea cărților funciare.

În hotărârea din iulie, localitățile propuse erau Cergău, Șugag și Roșia Montană. Însă comuna Roșia Montană nu are documentație de Plan Urbanistic General, potrivit înștiințării transmise de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară către Consiliul Județean Alba.

Prin urmare, nu se pot efectua lucrările de înregistrare sistematică în Programul național de cadastru și carte funciară, fiind necesară înlocuirea acestei unităţi administrativ-teritoriale.

Modificări propuse

În locul comunei Roșia Montană, este propusă comuna Crăciunelu de Jos.

Obiectivul general ale programului național este realizarea unui inventar complet al proprietăților imobiliare din România în vederea asigurării siguranței circuitului civil al proprietăților imobiliare, prin:

opozabilitatea publicității imobiliare

clarificarea regimului juridic al proprietăților imobiliare publice și private

finalizarea înregistrării terenurilor agricole,

pentru a se asigura implementarea schemelor de plăți în agricultură, precum și deschiderea gratuită a cărților funciare pentru toate proprietățile din România.

Cele trei localități care vor beneficia în anul 2025 de cadastru gratuit vor fi Șugag, Cergău și Crăciunelu de Jos.

