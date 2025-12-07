Câine ucis cu sânge rece, din răzbunare, de un vârstnic din Sebeș. Stăpânul a legat cățelul cu un lanț și l-a oferit agresorului

Un caz de o cruzime greu de descris în cuvinte este detaliat de magistrații Judecătoriei Sebeș. Un câine legat de un copac și lipsit de apărare a fost ucis cu o lovitură de topor în cap.

Mai grav este faptul că animalul a fost legat de copac, chiar de către stăpânul său, cel care i-a și spus celui ce l-a ucis că poate face ce vrea cu el. Câinele ar fi fost vinovat de un atac asupra unui miel, iar bărbatul a vrut să își facă dreptate cu toporul în mână.

În data de 2 decembrie 2025, magistrații Judecătoriei Sebeș l-au condamnat pe bărbatul care cu sânge rece a ucis cu o lovitură de topor în cap, un câine.

Până și judecătorii instanței din Sebeș s-au arătat indignați de fapta comisă de bărbatul în vârstă de 72 de ani. Judecătorul de caz a spus că a acționat din egoism, mânat de o frustare personală și de o dorință de a-și face singur dreptate. Mai mult de atât, că a profitat de faptul că animalul era legat cu lanț și nu a putut fugi din calea atacului.

Câinele i-ar fi atacat și ucis mai multe animale

Câinele a fost ucis pe malul râului Sebeș, în ziua de 27 mai 2023. Animalul își făcea veacul prin zona unei ferme aflate în vecinătatea altei ferme ce aparține vârstnicului de 72 de ani. Din câte se pare, câinele ar fi atacat în 2022 un porc și un miel, iar în anul 2023 o oaie și un miel. Ceea ce s-a întâmplat în data de 27 mai este descris de magistrați.

Stăpânul câinelui a legat animalul de un copac

”Inculpatul s-a deplasat la ferma vecinului său, pentru a-i reproșa acestuia din urmă că unul dintre câinii acestuia i-a omorât o oaie. În urma discuțiilor purtate, persoana vătămată a legat câinele cu un lanț de un copac aflat în aproprierea râului Sebeș, punându-l la dispoziția inculpatului.

Ulterior, în jurul 10:00 inculpatul a luat un topor și s-a apropriat de exemplarul canin căruia i-a aplicat o lovitură cu muchia toporului, lovitură că a dus la decesul animalului. După aceasta, inculpatul a desfăcut lanțul și a târât câinele aproximativ 30 de metri, către malul râului cu intenția de a-l îngropa”, au precizat magistrații în motivarea instanței.

Un martor a văzut ce s-a întâmplat și a sunat la 112. La fața locului au ajuns polițiștii și au deschis un dosar penal.

Judecătorul de caz, indignat de fapta comisă de vârstnic: Răzbunare, egoism și frustare

Ajuns în instanță judecătorul care a analizat ceea ce a făcut bărbatul s-a arătat indignat de fapta comisă. Acesta a scris în motivarea dosarului că a fost vorba despre, egoism și frustare. A mai precizat că a fost vorba doar despre o răzbunare deoarece prejudiciul nu și l-a recuperat.

”Instanța are în vedere că inculpatul a acționat cu egoism și mânat de sentimente de frustrare fără ca fapta să îi procure vreun folos economic.

Astfel, prin fapta sa, inculpatul nu și-a recuperat prejudiciul suferit ci, doar a curmat viața unui alt animal în virtutea unui sentiment de justiție privată. Or, acest tip de acțiuni sunt incompatibile cu normele de conviețuire socială specifice unui stat modern.

Nu este permis nimănui să își facă dreptate de unul singur mai ales prin suprimarea vieții unui animal chiar și în situația în care acesta dădea dovadă de un comportament agresiv.

Inculpatul avea la dispoziție pârghii legale de care se putea folosi atât în ce privește recuperarea prejudiciului suferit, cât și pentru semnalarea comportamentului agresiv al câinelui, fără a recurge la fapta de violență care a dus la decesul câinelui.

Instanța apreciază faptele de ucidere a unor animale trebuie semnalate și sancționate corespunzător, nefiindu-i permis nimănui să dispună de viața unui animal după propria apreciere și nici să înfăptuiască acte de justiție privată”, a notat magistratul.

Pedeapsa primită

La vârsta de 72 de ani, bărbatul care s-a uitat în ochii unui câine și l-a lovit pe acesta cu un topor în cap, a fost condamnat în data de 2 decembrie 2025.

Pentru fapta sa, judecătorul de caz l-a condamnat la pedeapsa de un an și opt luni de închisoare, cu suspendare, pentru săvârșirea infracțiunii de uciderea animalelor, cu intenție, fără drept.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

sursă foto: arhivă alba24.ro, rol ilustrativ.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News