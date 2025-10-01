Connect with us

Actualitate

Camera de Comerț și Industrie a României: Cifra de afaceri a celor mai performante companii din țară depășește 287 miliarde euro

Publicat

acum 1 minut

Peste 13.000 de companii clasate pe primele 10 poziții în Topul Național al Firmelor 2025 au înregistrat o cifră de afaceri cumulată de peste 287 miliarde euro, în creștere cu 6% față de anul anterior, a anunțat Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR).

Companiile activează în industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură-silvicultură-pescuit și construcții.

Potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES, CCIR a finalizat statisticile referitoare la Topul Național al Firmelor 2025, realizat în baza analizei a 917.881 de bilanțuri financiar-contabile.

”Cele 13.078 de companii clasate pe primele 10 poziții, care activează în cele șapte domenii de activitate analizate (industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură-silvicultură-pescuit și construcții) au înregistrat o cifră de afaceri cumulată de peste 287 miliarde euro, în creștere cu 6,07% față de anul anterior.

De asemenea, profitul din exploatare a crescut cu 1,37%, ajungând la 25,9 miliarde euro, reprezentând 9% din cifra totală de afaceri”, se menționează în comunicat.

Datele relevă o evoluție pozitivă și în ceea ce privește forța de muncă. Astfel, cele 13.078 de firme incluse în primele 10 poziții angajează peste 1,39 milioane de salariați, cifră în creștere cu 3,77% față de perioada anterioară.

”Cifrele Topului Național al Firmelor 2025 vorbesc de la sine. Avem o creștere de peste 6% a cifrei de afaceri, aproape 1,4 milioane de angajați în companiile de top și o extindere constantă a numărului de locuri de muncă.

Aceste rezultate demonstrează că situația economică a României nu este deloc atât de sumbră pe cât se vehiculează uneori în spațiul public. Mediul de afaceri românesc dovedește capacitate de adaptare.

Companiile noastre continuă să investească, să angajeze și să genereze profit. Creșterea cu aproape 4% a numărului de salariați este un semnal foarte important – economia română nu doar rezistă, ci creează oportunități”, a declarat președintele CCIR, Mihai Daraban.

Din perspectiva structurii pe domenii, industria și serviciile domină clasamentul ca număr de companii (34,41%, respectiv 28,83%), în timp ce din punct de vedere al cifrei de afaceri, comerțul deține cea mai mare pondere (43,98%), urmat de industrie (32,83%) și servicii (13,14%).

Industria rămâne cel mai profitabil sector, concentrând 38,68% din profitul total al companiilor clasate, cu o marjă de profit de 10,63%.

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) realizează, începând din 1994, Topul Național al Firmelor (TNF), fiind singura instituție abilitată printr-o lege organică să stabilească o astfel de ierarhie la nivelul întregii țări.

Pentru ediția 2025, au fost analizate 917.881 de bilanțuri financiar-contabile, dintre care 356.105 au intrat în competiția pentru primele 10 poziții, în conformitate cu metodologia implementată de Camerele de Comerț din toate județele țării.

Clasamentul se bazează pe cinci indicatori economici esențiali: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.

