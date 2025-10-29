Campanie pentru intabulări gratuite de terenuri, la Sebeș. Ce zone sunt vizate și de când se pot duce actele la primărie

Deținătorii de terenuri în Sebeș, din anumite zone, care nu au terenurile încă intabulate o pot face gratuit în perioada următoare. Primăria Sebeș anunță că în perioada 3 noiembrie 2025–4 decembrie 2025 are loc campania de colectare a actelor de proprietate și stare civilă pentru proprietarii deținători de terenuri în sectoarele cadastrale 54, 88, 96 și 109.

Este vorba despre locurile denumite:

SECTOR 54 – denumire topică: SPATE COMPLEX, DUPĂ COMPLEX GARD, ÎNTRE RĂSTOCI;

nr. parcelă: 847/1, 849, 848/2, 851, 823, 852, 853, 854, 858, 859, 860, 871, 873, 872, 876/1, 876/4, 876/2, 876/3, 876/5, 874, 879, 883

SECTOR 88 – denumire topică: ȚIGLĂRIE, HOTAR PETREȘTI, PS. BUHA;

nr. parcelă: 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2544, 2543, 2545, 2538, 2541, 2539, 2540, 2533, 2535, 2530, 2531, 2532, 2579, 2576, 2573, 2574, 2571, 2572, 2577, 2578, 2570, 2548, 2549, 2553, 2554, 2555, 2556, 2560, 2561, 2563, 2562/1, 2564/2, 2557, 2566/1, 2555, 2552, 2551, 2565, 2540, 2550, 2559, 2565/2, 2563/1, 2562/1, 2562/2, 2562/3, 2560/2, 2560/1, 2546, 2641/1/1, 2641/1/1/1, 2758, 2571, 2575, 2640, 2637, 2636

SECTOR 96 – denumire topică: VÎRTOP, FATĂ VII, SUB GRAJD.;

nr. parcelă: 3079, 2081, 3082, 3083, 3084/1, 3078, 3077, 3076, 3075, 3086, 3086, 3070, 3072, 3071/1, 3071/2, 3073, 3096, 3094, 3098/2, 3092, 3084/2, 3085, 3088, 3089, 3090, 3091, 3097, 3100, 3101

SECTOR 109 – denumire topică: FUNDŬTURĂ, CHIUA, F. HOȚILOR;

nr. parcelă: 3190/1, 3206, 3189, 3198, 3190/2, 3190/3, 3190/4, 3187, 3204, 3191, 3203, 3201, 3192, 3194, 3205, 3195, 3197, 3194, 3193, 3199, 3200, 3233, 3211, 3210, 3212, 3219, 3217, 3218, 3220, 3222, 3223, 3225, 3227, 3229, 3230, 3234, 3239, 3238, 3239, 3235, 3240, 3232, 3234.

Proprietarii sunt rugați să se prezinte la sediul Primăriei municipiului Sebeș, str. Piața Primăriei, nr. 1 sau la sediul prestatorului, S.C. DENISA GEO-TOP-STAR S.R.L. din municipiul Sebeș, Bd. Lucian Blaga, nr. 2, de luni până vineri între orele 8–12 și 12:30–16:30, cu acte care atestă dreptul de proprietate în copie legalizată (certificate de moștenitor/legatar, contracte de vânzare-cumpărare/donație/întreținere, sentințe civile), CI/BI copie simplă, acte de stare civilă (decese) în copie legalizată.

