Campanie pentru intabulări gratuite de terenuri, la Sebeș. Ce zone sunt vizate și de când se pot duce actele la primărie

acum O oră

Deținătorii de terenuri în Sebeș, din anumite zone, care nu au terenurile încă intabulate o pot face gratuit în perioada următoare. Primăria Sebeș anunță că în perioada 3 noiembrie 2025–4 decembrie 2025 are loc campania de colectare a actelor de proprietate și stare civilă pentru proprietarii deținători de terenuri în sectoarele cadastrale 54, 88, 96 și 109.

Este vorba despre locurile denumite:

SECTOR 54 – denumire topică: SPATE COMPLEX, DUPĂ COMPLEX GARD, ÎNTRE RĂSTOCI;

nr. parcelă: 847/1, 849, 848/2, 851, 823, 852, 853, 854, 858, 859, 860, 871, 873, 872, 876/1, 876/4, 876/2, 876/3, 876/5, 874, 879, 883

SECTOR 88 – denumire topică: ȚIGLĂRIE, HOTAR PETREȘTI, PS. BUHA;
nr. parcelă: 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2544, 2543, 2545, 2538, 2541, 2539, 2540, 2533, 2535, 2530, 2531, 2532, 2579, 2576, 2573, 2574, 2571, 2572, 2577, 2578, 2570, 2548, 2549, 2553, 2554, 2555, 2556, 2560, 2561, 2563, 2562/1, 2564/2, 2557, 2566/1, 2555, 2552, 2551, 2565, 2540, 2550, 2559, 2565/2, 2563/1, 2562/1, 2562/2, 2562/3, 2560/2, 2560/1, 2546, 2641/1/1, 2641/1/1/1, 2758, 2571, 2575, 2640, 2637, 2636

SECTOR 96 – denumire topică: VÎRTOP, FATĂ VII, SUB GRAJD.;
nr. parcelă: 3079, 2081, 3082, 3083, 3084/1, 3078, 3077, 3076, 3075, 3086, 3086, 3070, 3072, 3071/1, 3071/2, 3073, 3096, 3094, 3098/2, 3092, 3084/2, 3085, 3088, 3089, 3090, 3091, 3097, 3100, 3101

SECTOR 109 – denumire topică: FUNDŬTURĂ, CHIUA, F. HOȚILOR;
nr. parcelă: 3190/1, 3206, 3189, 3198, 3190/2, 3190/3, 3190/4, 3187, 3204, 3191, 3203, 3201, 3192, 3194, 3205, 3195, 3197, 3194, 3193, 3199, 3200, 3233, 3211, 3210, 3212, 3219, 3217, 3218, 3220, 3222, 3223, 3225, 3227, 3229, 3230, 3234, 3239, 3238, 3239, 3235, 3240, 3232, 3234.

Proprietarii sunt rugați să se prezinte la sediul Primăriei municipiului Sebeș, str. Piața Primăriei, nr. 1 sau la sediul prestatorului, S.C. DENISA GEO-TOP-STAR S.R.L. din municipiul Sebeș, Bd. Lucian Blaga, nr. 2, de luni până vineri între orele 8–12 și 12:30–16:30, cu acte care atestă dreptul de proprietate în copie legalizată (certificate de moștenitor/legatar, contracte de vânzare-cumpărare/donație/întreținere, sentințe civile), CI/BI copie simplă, acte de stare civilă (decese) în copie legalizată.

