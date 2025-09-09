Connect with us

Blaj

Cardinalul Lucian este grav bolnav. Comunitatea de credincioși greco-catolici, îndemnată la rugăciune pentru sănătatea acestuia

Publicat

acum O oră

Liderul Bisericii Greco-Catolice din România, Cardinalul Lucian Mureșan, este grav bolnav, potrivit unor surse Alba24. Biroul de presă al Arhieparhiei de Alba Iulia și  Făgăraș a transmis marți o chemare la rugăciune pentru acesta. 

Preafericitul Părinte Cardinal Lucian, arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a împlinit acum 4 luni 94 de ani.

Cardinalul Gugerotti, prefectul Departamentului pentru Bisericile Orientale, s-a deplasat  la Blaj pentru a-l vizita pe cardinalul Lucian Mureșan, pe care l-a găsit grav bolnav, slăbit de vârstă, boală și multe luni de spitalizare.

Cardinalul Gugerotti s-a rugat împreună cu episcopul auxiliar de Blaj, monseniorul Cristian Crișan, în capela privată a arhiepiscopului major, apoi s-a dus în camera sa, i-a împărtășit binecuvântarea papei Leon al XIV-lea și a mulțumit călugărițelor care îl asistă zi și noapte cu o fidelitate și un profesionalism admirabile.

Cu o zi înainte, și arhiepiscopul Giampiero Gloder, nunţiul apostolic în România şi Republica Moldova, l-a vizitat pe Lucian Mureșan.

Cine este cardinalul Lucian care la 94 de ani conduce Biserica Greco-Catolică

Precizările biroului de presă al Arhieparhiei de Alba Iulia și  Făgăraș

”În aceste zile de încercare, întreaga Biserică Greco-Catolică din România este în comuniune de rugăciune pentru Întâistătătorul Ei, rugându-L pe Domnul, prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria și a Fericiților Episcopi Martiri, să-i dăruiască sănătate, pace sufletească și putere în suferință.

”Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major și Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a fost vizitat în zilele de 5 și 6 septembrie 2025 de Eminența Sa Claudio Cardinal Gugerotti, Prefect al Dicasterului pentru Bisericile Orientale, de Excelența Sa Giampiero Gloder, Nunțiul Apostolic în România și Republica Moldova și de Preasfinția Sa László Böcskei, Episcop al diecezei de Oradea și Președinte al Conferinței Episcopilor Catolici din România.

În cadrul vizitei sale la Blaj, Cardinalul Gugerotti a subliniat mărturia de credință și de fidelitate a Preafericirii Sale, precum și devotamentul său față de Roma și față de Sfântul Părinte, transmițându-i binecuvântarea apostolică din partea Papei Leon al XIV-lea.

În aceste zile de încercare, întreaga Biserică Greco-Catolică din România este în comuniune de rugăciune pentru Întâistătătorul Ei, rugându-L pe Domnul, prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria și a Fericiților Episcopi Martiri, să-i dăruiască sănătate, pace sufletească și putere în suferință”.

